Başkan Şahin yol çalışmalarını inceledi
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Başkan Şahin yol çalışmalarını inceledi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni tip Corona Virüs (COVID-19) Salgını nedeniyle araç trafiğinin azaldığı ana halterlerde başlattığı çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Şahin yol çalışmalarını inceledi
27.04.2020 16:58 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:58

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni tip Corona Virüs (COVID-19) Salgını nedeniyle araç trafiğinin azaldığı ana halterlerde başlattığı çalışmaları yerinde inceledi. Çevre esnafıyla da sohbet eden Şahin, sıkıntıları ve isteklerini dinledi.

Ülke gündemini kısa sürede işgal eden Corona Virüsü'ne karşı verilen ulusal mücadelede İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgelerle belli yaş gruplarının sokağa çıkmasının kısıtlanması, bazı meslek gruplarının çalışmaya ara vermesi ve "Evde Kal" çağrılarıyla iyiden iyiye azalan araç trafiğini fırsat bilen Büyükşehir Belediyesi altyapı ve yol çalışmalarına girişti. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile ekibi de yürütülen çalışmaları an ve an takip ediyor yerinde inceliyor. Gaziantep Valiliği tarafından daha öncesinde araç trafiğine belli saatlerde kapatılan Karagöz Caddesi'nde yürütülen kilit taşı yenileme ve tamir çalışmalarını incelen Başkan Şahin, kentin ticari yaşamıyla, tarihi dokusunu birleştiren caddenin en kısa sürede yeni halini alacağını belirtti. En son 7 yıl önce yine kendi başkanlığı döneminde tadilat çalışması yapıldığını hatırlatan Başkan Şahin, trafiğin olmamasının işleri kolaylaştırdığını söyledi.

Başkan Şahin daha sonrasında ekibiyle Büyükşehir'in yürüttüğü bir diğer çalışma olan Karşıyaka Tüneli yol genişletme çalışmasını ziyaret etti. Şehitkamil ve Karşıyaka için büyük önem taşıyan tünelin, var olan yükü kaldıramadığından girişilen çalışmanın en kısa sürede biteceği dile getirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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