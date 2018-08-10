Başkan Şahin: "Yerli ve Mili Tramvayı Samsunluların Hizmetine Sunacağız"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Türkiye'de bir ilki başararak yerlilik oranı yüzde 70'in üzerinde olacak bir tramvay ürettirerek halkın hizmetine sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan ve ülkede üretilen yerli Panorama tramvayları ilk kez 2015 yılında Samsun'da hizmet vermeye başladı. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları sürdürülen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kampüs içi ilave hafif raylı sistem hattı kapsamında alınması planlanan yeni tramvaylar hakkında Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin tarafından açıklama yapıldı.

Başkan Şahin açıklamasında, "2015 yılında yaklaşık yüzde 59 yerlilik oranına sahip olan Panorama model tramvaylar Bursa'da bulunan firma tarafından üretilerek Samsunlu vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Yapımı devam eden raylı sistem hattımız ile mevcut yolcu potansiyeli göz önünde bulundurularak yeni tramvay alım süreci içerisine girdik. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalar neticesinde ülkemizde bir ilki başararak yerlilik oranı yüzde 70'in üzerinde olacak bir tramvay ürettirerek halkımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda Sanayi Bakanlığı ile ortak yaptığımız çalışmalarda üretici firmalarla yapılan görüşmelerimiz sonucunda tramvaylara ait en önemli ekipmanlardan biri olan tramvay cer sistemi yerli üretilerek yeni tramvaylarımızda yer alacak. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde Sanayi İşbirliği Projeleri kapsamında gerekli adımları atarak cer motoru, dişli kutusu, cer konvertörü yerli üretilen ve yerlilik oranı yüzde 70'in üzerine çıkacak olan yerli ve mili tramvayı Samsunluların hizmetine sunacağız" dedi. - SAMSUN