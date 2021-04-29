Başkan Şahin, yeni projeleri yerinde inceledi
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Başkan Şahin, yeni projeleri yerinde inceledi

Başkan Şahin, yeni projeleri yerinde inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı ve ilgili birim müdürleriyle birlikte kentte yapımı devam eden projeleri inceledi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı ve ilgili birim müdürleriyle birlikte kentte yapımı devam eden projeleri inceledi.

Başkan Şahin, kent merkezi ve Beşiktaş Mahallesini belediye tarafından yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi. Ardında Atatürk Parkı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Şahin, parkın çalışma işleyişi hakkında bilgi aldı. Parkın salgın sonrasında her alanıyla kullanıma sunulacağını kaydeden Başkan Şahin, "Bugün vatandaşlarımızı ziyaret ederek, talep ve görüşlerini dinledik. Şehrimiz ve insanımıza nefes aldırması amacıyla gerçekleştirdiğimiz Atatürk Parkı, salgın sonrasında çok daha güzel bir şekilde kullanılacak" dedi.

"Beşiktaş Mahallesi'ndeki parklarda kapsamlı düzenleme çalışması"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, daha sonra Beşiktaş Mahallesi Muhtarı Mustafa Vural'ı ziyaret ederek, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Burada bulunan parklarda kapsamlı yenileme ve düzenleme çalışması gerçekleştireceklerini vurgulayan Başkan Şahin, "Beşiktaş Mahalle Konağı ve Kadın Spor Yaşam Merkezi önünde bulunan parkların, yenileme çalışmaları hakkında incelemelerde bulunduk. Şehrimiz ve vatandaşlarımıza yakışır alanlar oluşturmak için çalışıyoruz" dedi.

Başkan Şahin, ayrıca çocukları da unutmayarak, çeşitli hediyeler verdi. - BİLECİK

Başkan Şahin, yeni projeleri yerinde inceledi
Başkan Şahin, yeni projeleri yerinde inceledi
Başkan Şahin, yeni projeleri yerinde inceledi
Başkan Şahin, yeni projeleri yerinde inceledi
Başkan Şahin, yeni projeleri yerinde inceledi
Başkan Şahin, yeni projeleri yerinde inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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