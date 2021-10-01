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Başkan Şahin, yapılan çalışma ve projeleri anlattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Şahin, yapılan çalışma ve projeleri anlattı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediye tarafından yapılan çalışmalar ve yeni projeler hakkında bilgi verdi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediye tarafından yapılan çalışmalar ve yeni projeler hakkında bilgi verdi.

Başkan Şahin, çarşı merkezine yapılan Atatürk Parkı için Bilecik'te yaşayan vatandaşlar için şehrin kalbinde nefes alabileceği bir ortam oluşturduklarını söyledi. Aynı zamanda bu parkı geleceğin teminatı çocuklar için çeşitli şeyler yaptıklarını anlatan Başkan Şahin sözlerine şöyle devam etti;

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın Bilecik'in doğasını daha iyi tanıyabilmesi için bir tür cansız hayvanat bahçesine çevirerek, hem eğlenip hem öğrenebilecekleri bir yer inşa ettik. Seçim vaatlerimizin biri olan 'Her Mahalleye Bir Kreş' sözünü tutarak ilk kreşimiz olan Türkan Saylan Kreşimizden sonra, Zübeyde Hanım Kreşi'ni aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, siz Genel Başkanım önderliğinde armağan ediyorum" dedi.

"Şehrin alt yapı sorunlarını çözeceğiz"

Bilecik Belediyesi'nin alt yapıda önemli hizmetler gerçekleştirdiğini kaydeden Başkan Şahin, "Belediyeyi devir aldığımızda Bilecik'te en ufak bir yağış ciddi su taşkınlarına neden olabiliyordu. Başkan seçildiğimde ilk olarak altyapı meselesine yoğunlaştık. Yağmur suyu altyapısı için ilk adımları atarak problemi çözdük. Bu ilk adımda sel baskınlarına kalıcı olarak son verdik. Şimdi sırada kanalizasyon altyapımızın kalıcı olarak düzenlenmesi ve ana kanalizasyon sistemimizin kurulması var. 29 milyon 400 TL yatırım ile başladığımız Bilecik Kanalizasyon ve Altyapı Projesi'ni başlatıyoruz. Şehrimizin ana kanalizasyon hattını inşa edecek, yağmur suyu giderleri ve kanalizasyon atıklarının karışmasını engelleyecek, eksik ve hatalı kararlar yüzünden kurulduğu günden beri bir türlü işletilemeyen atık su arıtma tesisimizi yeniden çalışır hale getireceğiz. Böylece Bilecik doğal ve tarihsel değerinin hak ettiği türden bir şehir haline gelecek. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla, ayrım yapmadan toplumun her kesimine dokunan hizmetlerimiz, sahip olduğumuz değerlerimizi koruyarak gelecek nesillere sağlıklı yarınlar bırakacak projelerimizle, ülkemizi çağdaş medeniyetlerin ötesine taşıma hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz" İfadelerini kullandı. - BİLECİK

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