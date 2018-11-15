Başkan Şahin Vezirköprü'de Esnaflarla Buluştu

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Vezirköprü'de esnaflarla buluştu.



Şahin, Bedesten İçi Tarihi Restoran'da düzenlenen programda Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler, Kavak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Rıza Kısa ile Vezirköprü ilçesindeki kooperatif ve esnaf odası başkanları ve esnafla buluştu.

Esnafın sorunlarını çözeceklerini belirten Şahin, "10 yıldır belediye başkanlığı görevini yürütüyorum. Hizmetleri yaparken her şeyden önce bütün kesimlerle diyalog halinde, ortak akılla problemleri çözdük. Esnafın problemlerini en iyi bilen, yine esnaftır. Eğer sizinle diyalog kurmadan problemlerinizi çözmeye kalkarsak, yanlış yaparız." dedi.

Vezirköprü'de yatırımların önünün açılması gerektiğini dile getiren Şahin, "Belediyeler olarak yatırımcının önünü açmak zorundayız. Bunun için ilçede organize sanayi kurulması için çalışma başlatabiliriz. Çünkü bu yapıldığında yatırımcıya daha cazip arsalar tahsis edilebiliyor. Yani Vezirköprü'ye yatırımcıyı getirmek için ne gerekiyorsa ona çalışmalıyız." diye konuştu.

Şahin, ilçede en yakın zamanda tekrar istişare toplantısı düzenleyeceklerini, Vezirköprü için yapılabilecekleri konuşacaklarını kaydetti.