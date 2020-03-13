Başkan Şahin ve Yaman, Küçük Sanayi Sitesi'nde bir işyeri açılışına katıldı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyete giren bir yedek parça dükkanın açılışını gerçekleştirdi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyete giren bir yedek parça dükkanın açılışını gerçekleştirdi.

Bilecik Küçük Sanayi Sitesi'nde Metin oto elektrik yedek parça dükkanın açılış kentteki siyasi bir araya getirdi. Açılışa Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yıldırım, bir önceki dönem Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, siyasi parti il başkanları, merkez ilçe başkanları, il genel meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Cuma namazı sonrası Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından dualar eşliğinde protokol üyeleri dükkanın açılış kurdelesini kesti. Ardından dükkanı gezen Semih Şahin, iş yeri sahibi Metin Akbal ve oğlu Ergün Akbal'a hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Öte yandan açılış sonrası davetlilere pilav ayran ikram edildi. - BİLECİK Kaynak: İHA