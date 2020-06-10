Başkan Şahin ve Yaman'dan eski günleri yad ettiler
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Başkan Şahin ve Yaman'dan eski günleri yad ettiler

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Türkiye'nin jant ihtiyacı karşılayan fabrikaya ziyaret etti.

Başkan Şahin ve Yaman'dan eski günleri yad ettiler
10.06.2020 12:39 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:48

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Türkiye'nin jant ihtiyacı karşılayan fabrikaya ziyaret etti.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, emekli oldukları Bilecik-Osmaneli karayolu üzerinde bulunan jant fabrikasını ziyaret etti. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin üst düzey yöneticilik yaptığı, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman Türk Metal İş Sendikası yöneticisi olduğu fabrika iş istihdamı ile Bilecik'e büyük fayda sağlıyor. Fabrikanın Genel Müdür Umut Şenel, başkanları karşılarken, başkanlar eski günleri yad ettiler.

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Şirketin yatırım yaparak büyümesi için her zaman desteğe hazırız.Hem bölgemiz hem de Türkiye için büyük bir değer olan fabrikamız inşallah yatırımlarla daha da büyüyeceğine inanıyoruz. Küresel ticari araç sektörüne dönük jant göbeği sistemlerinin önde gelen tedarikçisi olan fabrika ürünleri arasında ticari araç çelik ve alüminyum jantları ile jant göbeği bileşenleri ve tertibatlarıyla Avrupa otomotiv ve dünya tarım, inşaat ve sanayi ekipmanı piyasalarına yönelik çelik jantlar bulunuyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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