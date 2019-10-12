Başkan Şahin ve sporculardan 'Barış Pınarı Harekâtı' destek ziyareti

12.10.2019 13:31

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, sporcularla birlikte İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü 'Barış Pınarı Harekatı'na' destek için ziyaret etti.



Osmaneli İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan tarafından karşılanan belediye başkanı ve beraberindeki sporcu ve yöneticiler, "Ülkemizin sınırları yanında oluşturulmak istenen terör yapılanmasına ve emperyalist ülkelerin olupbittiler ile Türkiye'yi oyalama planlarına karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatına Osmaneli halkı tam destek veriyor. Tüm Osmaneli halkı ve bizler Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türk emniyet güçlerinin ve kısaca devletimizin yanındayız. 1075 yılından günümüze,944 yıldır bu topraklarda kuranı, ezanı dindirmeyen Osmaneli halkı her zaman her göreve hazırdır. Allah sizlere güç kuvvet versin. Allah Türk askerini, Türk polisini ve teröre karşı mücadele eden herkesi korusun. Osmaneli halkını temsilen sizlerin yanında olduğumuzu göstermek için ve sizlere destek için buradayız. Şehitlerimize Allah'tan Rahmet, gazilerimize şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verdiler.



Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden sonra Osmaneli Jandarma Komutanlığına hareket eden grup, Osmaneli Jandarma Komutanı Eyüp Uzun tarafından karşılandı. Osmaneli Jandarma Komutanlığında başkan ve beraberindeki grup karakoldaki komutan ve askerler ile bir araya geldi. - BİLECİK

Kaynak: İHA