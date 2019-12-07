Başkan Şahin, vatandaşları halk gününde ağırladı

07.12.2019 15:29 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:34

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Açık Kapı Projesi kapsamında vatandaşların başvurularının hızlı bir şekilde sonuçlandırılması, kamu hizmetlerinin sunumunda memnuniyetin arttırılması amacıyla halkın sıkıntılarını, görüş ve önerilerini dinledi.



Yerel belediyecilik alanında örnek teşkil edecek projelerini sürdüren Başkan Şahin haftanın belirli günlerinde vatandaşları makamında ağırlayarak halk buluşması düzenliyor. Bu kapsamda Şahin, teknik ekibiyle gelen vatandaşları karşıladı, sorunlarını dinledi. Vatandaşların sıkıntılarının çözümü için gerekli işlemleri başlattı. Halk buluşmasında Şahin, sosyal sorunlardan, çevre düzenlemelerine kadar birçok konuda sıkıntıları dinledi. Sorunların çözümü için ekibine talimat veren Başkan Şahin, gerekli kurum ve kişilere yönlendirdi. Halk buluşmalarının belediyeyle halk arasında köprü oluşturacağının altını çizen Fatma Şahin, buluşmalar çerçevesinde gerçekleştirdikleri toplantıların halka hizmet amacı taşıdığını hatırlattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA