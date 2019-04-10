Başkan Şahin, Vatandaşın Tebriklerini Kabul Ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye başkanlığı koltuğunu ikinci kez oturan Fatma Şahin'in ustalık dönemi başladı. Vatandaşların tebriklerini kabul eden başkan Şahin, Gazianteplilere gönül kapısını açtı. Şahin'le bir araya gelme fırsatı bulan yüzlerce vatandaş, hem başkanı seçim başarısından dolayı kutladı, hem de başkana taleplerini iletti.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, Gaziantepli seçmenlerden aldığı yüzde 54 oyla 2024 yılına kadar kenti yönetecek Şahin, vatandaşları unutmadı, seçimlerde kendisine destek veren vatandaşlar, büyükşehir belediyesi hizmet binasına akın etti. İlk günlerde vatandaşları makamında karşılayan başkan Şahin, gün geçtikçe artan yoğunluk karşısında meclis salonunun kapısını vatandaşa açmak zorunda kaldı.

Gaziantepli seçmenlerin teveccühüyle yeniden büyükşehir belediye başkanlığı görevine getirilen Şahin, vatandaşların gönlünü kazanmasını bildi, seçimlerin hemen ardından makam kapısını vatandaşa sonuna kadar açan başkan, Gaziantep'in geleceğini şekillendirecek projeleri hayata geçirmeden önce moral depoladı.

Her gün mesai saatinin büyük bir kısmını vatandaşa ayıran Şahin, talepleri de almayı ihmal etmedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA