Başkan Şahin 'Üretici Kadınlar Pazar'ını ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Şahin 'Üretici Kadınlar Pazar'ını ziyaret etti

Başkan Şahin 'Üretici Kadınlar Pazar'ını ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, 'Üretici Kadınlar Pazar'ını ziyaret etti.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, 'Üretici Kadınlar Pazar'ını ziyaret etti.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, eşi Serpil Şahin, şadırvan mevkisinde haftanın 2 günü kurulan 'Üretici Kadınlar Pazar'ını ziyaret etti. Ziyarette üretici kadınlar ile sohbet eden Başkan Şahin, "Kadınlarımız, sosyal ve ekonomik hayatta daha çok var olmalıdır.Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü Türkiye'nin temelidir. Kadınlar için elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Siz değerli kadınlarımızı çalışmalarınız için tebrik ediyor başarılarınızın devamını diliyorum" dedi - BİLECİK

Başkan Şahin 'Üretici Kadınlar Pazar'ını ziyaret etti
Başkan Şahin 'Üretici Kadınlar Pazar'ını ziyaret etti
Başkan Şahin 'Üretici Kadınlar Pazar'ını ziyaret etti
Başkan Şahin 'Üretici Kadınlar Pazar'ını ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Burcu Biricik Şahan Gökbakar İbrahim Çelikkol
Spor Caner Erkin Lionel Messi Alex Teixeira Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Şahin 'Üretici Kadınlar Pazar'ını ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 11:16:01. #1.16#

title