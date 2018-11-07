Başkan Şahin: "Üreten Kadınların Yanındayız"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, hedefinde üretmek olan herkesin destekçisi olduklarını söyledi.

Başkan Şahin, Bafra ilçesi Doğanca Mahallesi'nde yaşayan kadınlarla bir araya geldi. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni ziyaret eden Başkan Zihni Şahin, Büyükşehir Belediyesinin katkıları ile deltada yaşayan köylü kadınlara yönelik yapılan projelerin devam ettirileceğini söyledi. Köylerde yaşayan kadınların ürettiği el emeği ürünlerin Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ile paraya çevrildiğini ve kadınlara ekonomik destek sağlandığını vurgulayan Şahin, "Biz belediye olarak hanım kardeşlerimizin ürettiği el emeği ürünleri alıp destek vermek için her zaman yanlarında olacağımızı vurguladık. Özellikle doğal ürünlerden yapılan malzemeleri alacağız. Samsun un hediyelik eşyalarını doğal ürünlerden el emeği ile oluşan ürünlerden temin edelim diye düşünüyoruz. Bu konuda her zaman hanım kardeşlerimizin yanınızda olacağız. Gelen misafirlere sizlerin yaptığı ürünleri sunmak istiyoruz" dedi.

"Sizler deltanın gerçek sahiplerisiniz"

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yaşayan köylülerin de alandan çıkarılacağı dedikodularının halen devam ettiğini de ifade eden Şahin, "Asla endişeniz olmasın. Bu dedikodulara kulak asmayın. Sizler deltanın gerçek sahiplerisiniz. Burası da sizlerle beraber güzel. Bu yüzden yaptığımız projelere sizleri dahil etmek istiyoruz. Buralara sahip çıkmak ta sizlere düşüyor" diye konuştu.

Başkan Şahin'i kadınlarla buluşmasının ardından Bafra Süleyman Türk Caddesi'nde devam eden kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyerek cadde esnafı ve vatandaşları ile selamlaştı. Şahin'e programlarda Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak eşlik etti. - SAMSUN