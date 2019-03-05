Başkan Şahin Üniversiteli Gençlerle Buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hukuk Fakültesi Amfisinde düzenlenen "Yerel Yöntemler İdaresinde Kadın ve Gençler" konulu söyleşiye katıldı.

Başkan Şahin konuşmasında, sürdürülebilir kalkınma için teknoloji ve hukuk devletinin bir arada olması gerektiğini söyledi. Teknoloji kadar hukuk devletinin de önemine değinen Şahin, "Tek başına istediğin kadar yüksek teknolojiye çık eğer hukuk devleti olma normlarının ikisini ikiz kardeş olarak götürmezsen sürdürülebilir kalkınma kılamazsın. Sürdürülebilirlik şuanda dünyanın en önemli meselesidir" dedi.

"En büyük gücümüz beşeri gücümüz"

Başkan Fatma Şahin gençlere seslendiği konuşmasında, "Siz çok önemlisiniz. Sizi Amerika'daki bir Hukuk Fakültesi öğrencisiyle aynı sorularla eylem birliğine getirmemiz gerekiyor. Eşit şartlarda yarışı sağlayamadığımız sürece istediğimiz noktaya gidemeyiz. Biz herhangi bir ülke değiliz. İddiamız, hedeflerimiz var" dedi. Toplumda kadının rolüne de değinen Şahin, "Toplumun yarısı kadın. Bunları kalkınmanın ana damarı yapmak durumundayız. Buradaki durumumuz elbette ilerliyoruz ama daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü bu coğrafyada en büyük gücümüz beşeri gücümüzdür" ifadelerini kullandı.

GAÜN'deki gelişmeleri memnuniyetle takip ediyorum

Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer Gaziantep Üniversitesi'nin parlayan bir yıldız olduğunu söyledi. Nejat Koçer, "Üniversitemizin büyümesi kaliteli olarak eğitim ve öğretimini devam ettirmesi temel sorumluluklarımızdan birisi. Açıkçası Gaziantep Üniversitesi'ndeki gelişmeyi memnuniyetle takip ediyorum. Her zaman Gaziantep Üniversitesi'nin ve Gaziantep'imizin de hizmetinizdeyiz" ifadelerini kullandı.

"GAÜN dünya üniversitelerinde ilk binde"

Gaziantep Üniversitesinin şuanda dünya üniversiteleri içerisinde ilk bin üniversite içerisinde yer aldığını vurgulayan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, "Uluslararası dünya endekslerine göre Türkiye'deki 206 üniversite içerisinde ise 14. sırada yer alıyor. Bu bizim son hedefimiz değil. Gaziantep Üniversitesi olarak kadim geleneklerimiz var ve aynı zamanda güçlü bir kadromuz var, şehirle bütünleşmiş ortak paydada buluşan güzel birlikteliklerimiz var, biz ilk on içerisinde olmalıyız. İlk on içerisinde olmak sadece öğretim üyeleriyle ilgili değildir, şehrin pozitif anlamda katkısı aynı zamda öğrencilerimizin de bu ortak paydada buluşmasıyla ilgilidir" diye konuştu.

Kadınlarını ihmal etmiş toplumların hiçbir zaman geleceğe doğru miras bırakamayacağı vurgusunu yapan Rektör Gür şunları söyledi: "Biz toplumu şekillendirirken anneler üzerinden, kadınlar üzerinden şekillendiriyoruz. Gaziantep kadın yöneticilere alışık ki bu alışkanlık, Fatma Şahin başkanımla başladı. Milletvekilliği, bakanlık şimdi de başkanlık. Üniversite olarak liyakat esaslı olmak kaydıyla hak edenin cinsiyetine hiçbir zaman bakmadık eğer hak etmişse onun kadın ya da erkek olması değil idare edebilir olmasına baktık. Şuanda Türkiye ortalamasının çok üzerinde 16 fakültemizin 6 dekanı kadın profesörlerimizden oluşuyor."

Gaziantep Üniversitesi olarak şehrin yükünü çektiklerini, Suriye sınırından çok yoğun bir akış olduğunu aktaran Rektör Gür, şöyle devam etti: "Burada Büyükşehir Belediye Başkanımızın işi ne kadar zorsa bizim de işimiz zor. Bir taraftan doğru algıyı yönetmeniz ikincisi de mazeretlere sığınmadan hedefe doğru yolculuk yapmamız gerekiyor. Öğrencilerimize yaşanabilir bir kampus oluşturuyoruz. Fiziki mekanlarımız yeterli, alt yapımız çok güçlü. Öğrencilerimizin bu kampüste 7/24 esaslı huzurlu bir şekilde yaşamaları için, eğlence alanları, sanat alanları, yaşam alanları ve en önemlisi de öğrencilerimizin bir araya gelecekleri büyük bir meydanı aktif hale getiriyoruz."

"GAÜN'de kadın çalışanları Türkiye ortalamasının üstünde"

Türkiye'de 2 kadın büyükşehir belediye başkanı olduğunu hatırlatarak, birisinin Gaziantep'te olduğunu söyleyen GAÜN Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Koban, "Bir kadın olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'i canı gönülden kutluyorum. Üniversiteler tarafında da kadınlar ile ilgili değerlendirmeler yapılmasını yararlı görüyorum. Üniversitelerde akademik yapılarda yüzde 45 kadın akademik oranı var bu güzel bir oran, yüzde 37 de profesör düzeyine kadar gelebilmeyi başarmış. Ancak yönetim kademesine geldiğimiz zaman oran yüzde 16'ya geriliyor. İdari süreçlere ve karar alma süreçlerinde katılımda kadın oranı oldukça düşük kalıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kadın profesörü olmayan üniversiteler var. Gaziantep Üniversitesi'nde kadın idareci oranı yüzde 37,5 ile Türkiye ortalamasının üstünde bundan dolayı rektörümüze teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA