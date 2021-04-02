Başkan Şahin 'Tosun Paşa filmindeki hamam sahnesini RTÜK sansürledi' iddiasına cevap verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu. Başkan Şahin 'Tosun Paşa filmindeki hamam sahnesini RTÜK sansürledii iddiasını da yanıtladı.

2011 yılında 'Tosun Paşa' filmindeki hamam sahnesinin TRT tarafından sansürlenmesiyle ilgili konuşan Ebubekir Şahin,Başkan Şahin 'Tosun Paşa filmindeki hamam sahnesini RTÜK sansürledi' iddiasına cevap verdi. Tosun Paşa'daki hamam sahnesini biz yasaklamadık. Kanalın kendi kendine yaptığı bir sansürdür" açıklamasını yaptı.

BAŞKAN ŞAHİN'DEN RTÜK SANSÜRÜ İDDİASINA YANIT

2011 yılında 'Tosun Paşa' filmindeki hamam sahnesinin TRT tarafından sansürlenmesiyle ilgili konuşan Ebubekir Şahin, "RTÜK'ün haberi bile yoktur ondan. Tosun Paşa'daki hamam sahnesini biz yasaklamadık. Kanalın kendi kendine yaptığı bir sansürdür" açıklamasını yaptı.