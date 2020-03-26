Başkan Şahin, telekonferans aracılığıyla basın mensuplarıyla buluştu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yerel basın çalışanları ve ulusal basın temsilcileriyle telekonferans aracılığıyla bir araya gelerek hayata geçirdikleri Online Erişim ve Uzaktan Eğitim Eylem Planı'nı tanıttı.

Dünyanın gündeminde her geçen gün daha geniş yer kaplayan Corona Virüs (COVİD-19) nedeniyle sosyal izolasyonu sağlamak ve salgının bulaşma riskini ortadan kaldırmak amacıyla Başkan Fatma Şahin'in organize ettiği telekonferans toplantılarına bir yenisi daha eklendi. Basın mensuplarının yer aldığı toplantıda; hem vatandaşların hem de belediye personellerinin yaşamını kolaylaştırarak enfekte olma riskini önleyecek Online Erişim ve Uzaktan Eğitim Eylem Planı; Online Erişim E-Belediye Hizmetleri, Online Erişim E-Devlet Hizmetleri, Uzaktan Çalışan Personelin Kontrolü, Yeni Yapılacak Online Erişim Hizmetleri ve Engelsiz Erişim Uygulaması başlıkları altında ele alındı ve hizmetin nasıl kullanılacağına dair teknik bilgiler verildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sitesi https://www.gaziantep.bel.tr aracılığıyla Online Erişim E-Belediye Hizmetleri çatısı altında vatandaşlar için dilek, istek ve şikayetler için ALO 153 Çağrı Hattı, Whatsapp Hattı, WEB sitesi, Sosyal Medya hesaplarının aktif durumda olduğu ve bütün verilerin GİKOM'da toplanarak ilgili birimlere yönlendirildiği aktarıldı. Personeller içinse uzaktan erişim seçeneklerinin VPN, AnyDesk programı ile açıldığı ifade edildi. Bunun yanı sıra Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (GASKİ) Ödeme Yapma, Endeks Yükleme, Şikayet ve Başvuru paneli ile GAZİ ULAŞ tarafından online olarak; Para Yükleme, Kart İşlemleri, Kiosklar hizmetinin halihazırda devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sitesinde; İlan, reklam ve beyan oluşturma işlemi, mükelleflerin borç bilgilerini sorgulama ve ödedikleri meblağlar konusunda bilgi edinebilme hizmeti, satın alma taleplerine firmalar ve şahıs şirketlerinin teklif verme özelliği, İş yeri açma ve ulusal günlerde çalışma ruhsatı almak için dosya numarası, sicil numarası, TC kimlik numarası veya vergi numarasıyla sorgulama talebi, imar ruhsat sorgulamasının TC kimlik numarası, vergi numarası veya takip numarası ile yapılabileceği dile getirildi.

Öte yandan Yeni Yapılacak Online Erişim E-Belediye Hizmetleri kapsamında ise ziyaretçiler, https://my.matterport.com/show/?m=1rzxeY8MsBE adresinde Yesemek Açık Hava Müzesi'ni online gezilebilecek. Mevcut internet hızı artırılarak hızlı erişim sağlanabilecek. Uzaktan Çalışan Personelin Kontrolü için TelsizNet ile personelin cep telefonu şebekeleri üzerinden telsiz haberleşmesi yapabilecek. Ayrıca Engelsiz Yaşam Uygulaması ile engelli bireylere görüntülü hizmet verilecek. Online Erişim E-Devlet Hizmeti ile de Tahakkuk Bilgileri, Beyan Bilgileri, Tahsilat Bilgileri ve Sicil Bilgileri sorgulanabilecek.

BAŞKAN ŞAHİN: CORONA VİRÜS'E KARŞI KURUMSAL KAPASİTEMİZİ GÜÇLENDİRDİK

Toplantıda konuşan Başkan Fatma Şahin, şehirdeki basın mensuplarının vatandaşın kalbi, aklı olduğunu belirterek, "Bizim için çok kıymetlisiniz. Dünyada yaşanan çok zorlu bir süreç var. Dolayısıyla bizim koordineli bir şekilde bir araya gelmemiz, yaptıklarımızı sizin vasıtanızla anlatmamız hem de halkımızın bizden taleplerini sizin aracılığınızla görmemiz bizim için çok önemli. Küresel anlamda ciddi bir sorun olan Corona Virüs'e karşı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak kurumsal kapasitemizi güçlendirdik. Bu kriz dönemini iyi yönetmeliyiz. Sürekli sorun çözme noktasında çalışmalar yapmalıyız. Çünkü halkımızın canı ve malı bize emanet. Dolayısıyla bu emanetin gereğini yapabilmemiz için kurumsal kapasitemizi elimizde geldiğince geliştirmeliyiz. Akıllı Şehirler kapsamda size detaylı bilgi vermek adına da ciddi bir hassasiyetimiz mevcut. Çünkü size verdiğimiz bilgiler aynı zamanda kamuoyuna da ulaşıyor. Koordinasyon başlığı altında Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte karşılaştığımız bu büyük sorunu çözmek için bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisine girdik. Sağladığımız koordinasyonla da Türkiye'de örnek şehirlerden bir tanesiyiz. Corona Virüs salgınına karşı mücadelede taşra belediyelerimize dönük destek ihtiyacını geçen yaptığımız telekonferansta gördük ve destekleme kararı aldık. Çünkü bizler kader birliği yaptık. İyi günde kötü günde beraberiz. Bu yerel yönetimlerde olduğu kadar yerel basında da geçerli. Sizler de çok zor durumdasınız.

GASMEK UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİNİ TÜM GENÇLERE AÇTIK

Başkan Şahin, Büyükşehir Belediyesi'nin bu güne kadar yapılan dezenfekte çalışmalarıyla Türkiye'de ilk defa hizmete alınan uygulamalarından bahsederek, "Gençlerimize etüt merkezleri kurmuş, üniversiteye buralarda hazırlanıyorlardı. Mezun olan çocuklarımız için uzaktan eğitim alacağı, en iyi hocalara ulaşabileceği bir sistemin lansmanını yapmıştık. Bizim için önemli bir çalışmaydı. Şu günlerde bizler bunun ihtiyacını gördük ve kapsamını genişlettik. Sınava girecek olanlar bu sisteme girmek isterlerse erişim olanağı sağladık. Kazanan öğrencilerle konuştuğumuzda deneme sınavlarımızın kalitesinden söz ettiler. Bizlerde bundan bütün gençlerimizin bu dönemde yararlanabilmesi için, Milli Eğitim Bakanlığı'yla da ortak çalışarak gençlerin hepsine açtık. Sosyal medyada 'Gönül Seferberliği' kampanyası başlatarak çalışmaları bütün şehre yaymaya çalıştık ve Türkiye gündeminde Trend Topic (TT) oldu, birinci sıraya yerleşti. Burada yaptığımız çalışmalar ve giden bilgilere merkezde çok güven var. Söylediğimiz şeyler hemen çıkıyor ve karşılık buluyor. Bu işin şifa boyutunda da bağışıklık sistemi çok önemli ve bunun kuvvetlenmesi lazım. Her ilçemize ait özel ürünler sadece lezzet değil, bağışıklık sisteminin güçlenmesi için çok önemli bir yere sahip. Sarımsak, nar ekşisi, tahıl ve daha birçok ürün vücut için yararları bileşenler içeriyor" diye konuştu.

KUŞKU VE ENDİŞEYİ UMUT VE GÜVENE DÖNÜŞTÜRMEK BİZİM ELİMİZDE

Başkan Şahin konuşmasının devamında yapılan çalışmaların huzur getireceğinin altını çizere şunları söyledi: "Herkesin kalbinde şu anda 'ne olacak' diye kuşku ve endişe ait. Ama ben inanıyorum ki bunu umut ve güvene dönüştürmek bizim elimizde. Hepimiz işimizi iyi yapıp, güçlü bir şekilde çalıştığımız zaman, gerekli tedbirleri alınca tevekkül Allah'tan gelecek. Sağlıklı olmak bizim en büyük hedefimiz ve 2 milyon kardeşimizi koruyarak en az zararla bundan çıkacağız. Bizlerin medeniyet kodlarında en zor zamanda milli seferberlikle yardımlaşma, kardeşlik ruhunu oluşturan bir milletiz ve bu zamanlarda tam buna ihtiyaç var. Şunu da belirtmeliyim ki Düzbağ ile su sorununu çözmüş olmasaydık bugün suya sabuna dokun diyemezdik. Şehrimizde şu anda da bir susuzluk sorunu yok."

Kaynak: Bültenler