Başkan Şahin Talep ve Görüşleri Dinledi
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Başkan Şahin Talep ve Görüşleri Dinledi

Başkan Şahin Talep ve Görüşleri Dinledi
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediye Başkanımız Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Bilecik Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Engelli Meclisi Yürütme Kurulu ve Kadın Meclisi Yürütme Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Belediye Başkanımız Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Bilecik Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Engelli Meclisi Yürütme Kurulu ve Kadın Meclisi Yürütme Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, Başkan Yardımcıları ve birim amirlerinin de olduğu ziyarette Başkan Şahin, talep ve görüşleri dinledi.

Bilecik Belediyesi'nin çalışmaları ve yeni projeleri hakkında da bilgi veren Başkan Şahin, "Şehrimizin dört bir köşesindeki vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bugün de Bilecik Kent Konseyine bağlı kurulların üyeleriyle bir araya gelerek, talep ve görüşleri dinledik. Hem onlar için hem de şehrimiz için neleri yapabileceğimizin fikir alışverişini yaptık. Bilecik Belediyesi olarak başta engelli vatandaşlarımız olmak üzere her kesimden insanımıza fayda sağlayacak çalışmalar gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kent Konseyi Başkanı Özgen ve kurul üyeleri de Başkan Şahin ve beraberindeki konuklarına teşekkür ederek, katkılarının devam etmesini istediler.

Kaynak: Habermetre

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