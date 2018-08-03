Başkan Şahin: "Sözde Yaptırımlar Yeni Bir Haçlı Saldırısıdır"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Amerika yönetiminin iki bakan hakkında aldığı yaptırım kararına tepki göstererek, "Sözde yaptırımlar yeni bir Haçlı saldırısıdır" dedi.

Başkan Zihni Şahin yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül için sözde yaptırım kararı alan Haçlı zihniyetinin aktörü Donalt Trump ve Amerikan yönetimini şiddetle kınıyorum. Onlar önce kendi kanlı geçmişlerine baksınlar. Amerika denince akıllara gözyaşı, savaş, işkence ve sömürü gelmektedir. Amerikan halkının bir an önce yönetimlerine karşı insandan yana, barıştan ve adaletten yana tavırlarını koymaları ve demokratik tepkilerini göstermeleri gerekmektedir" diye konuştu.

Başkanı Zihni Şahin açıklamalarını şöyle tamamladı: "Ülkemize ve milletimize sevdalı Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hükümet yetkililerimiz ve bakanlarımız sözde yaptırım gibi oyunlara karşı en güzel ve anlamlı cevapları vermiştir. Türkiye'yi bu tür senaryolar, dolar ve terör saldırıları ile yıkamazlar. Bakanlarımızın yanındayız. Biz biriz ve beraberiz. Türkiye yoluna devam edecektir." - SAMSUN