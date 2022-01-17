Başkan Şahin sera alanını inceledi
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediye ait sera alanında inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı.
İSTANBUL (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediye ait sera alanında inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı.
Başkan Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Doç. Dr. Gökhan Günaydın'ı, Bilecik ziyaretleri kapsamında belediye ait sera alanında götürerek incelemelerde bulundular. Park ve Bahçeler Müdürlüğünden sorumlu Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı'dan bilgi alan ikili, ardından serada üretilen bitkileri inceledi. - BİLECİK
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