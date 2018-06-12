Başkan Şahin, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Memleket şehitlerimiz sayesinde ayakta duruyor." dedi.

Şahin, 1997 yılında Kuzey Irak'ta şehit düşen Jandarma Komando Er Erdal Artut'un ailesini Kadıköy Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Şehidin anne ve babası Şerif ve Cemile Artut ile bir süre sohbet eden Zihni Şahin, "Şehit anası ve babası olmak zor olduğu kadar da büyük bir şeref ve onur. Şehitlik ise herkese nasip olan bir şey değil. Hele de bugünlerde onların değerini daha çok anlıyor ve hatıraları önünde en içten saygılarımızla ve minnetimizle eğiliyoruz. Memleket şehitlerimiz sayesinde ayakta duruyor. Bugün hala özgürce yaşadığımız bir vatanımız varsa bu onların sayesinde mümkün oluyor. Allah'ım tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin." dedi.

Şahin, şehit ailelerinin devlet ve millete emanet olduğunu ifade ederek, her zaman şehit ailelerinin yanın da olduklarını belirtti.