Başkan Şahin: "Seferberlik Halindeyiz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsun'un 17 ilçesinde hizmet seferberliği ilan ettiklerini söyledi.

Başkan Şahin, Tekkeköy ve Çarşamba ilçelerini ziyaret etti. Ziyaretlere Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ve Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar da katıldı. İlk olarak Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ile birlikte Samsun Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneğine iadeyi ziyarette bulunan Başkan Şahin, burada otomotiv sektörü temsilcilerinin sıkıntılarını dinledikten sonra Çarşamba ilçesine hareket etti.

Daha sonra Çarşamba'de özel bir merkezde özel çocukları ziyaret eden Şahin'e özel öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Tüm öğrencilerle tek tek yakından ilgilen Başkan Şahin, "Özel çocuklarımız, onlar bizim meleklerimiz. Burada yavrularımıza çok güzel ve özel bir eğitim veriliyor. Burada görev yapan öğretmenlerimize teşekkür ediyor, özel çocuklarımıza da mutlu bir yaşam sürmelerini diliyorum" dedi.

İlçe ziyaretleri sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Şahin, alt yapı, arıtma tesisleri, yol ve içme suyunda Samsun örnek şehir olacağını ve 4 ilçede ileri teknoloji biyolojik arıtma tesisi kurulacağını açıkladı. Başkan Zihni Şahin yaptığı açıklamada, "Kavak ilçemize 11 milyon 600 bin TL tutarında, Ladik ilçemize 10 milyon 870 bin TL, Salıpazarı ilçemizde 11 milyon 380 bin TL, Çarşamba ilçemizde 118 milyon 357 bin TL olmak üzere kredileri tahsis edilmiş ileri teknoloji biyolojik atıksu arıtma tesisleri kuracağız. Bafra ilçemizde 7 milyon 245 bin TL, Terme ilçemizde ise 3 milyon 732 bin 565 TL tutarında yatırımlar ile atıksu arıtma tesislerimizin revizyonunu yapıyoruz. 19 Mayıs ilçemizde 4 milyon 968 bin TL, Vezirköprü ilçemizde 8 milyon 520 bin 227 TL ve Yakakent ilçemizde ise 27 milyon 194 bin 644 TL olmak üzere kanalizasyon, atık su arıtma tesisi ve derin drenaj yapım işleri çalışmalarımız başta olmak üzere 69 milyon 201 bin TL tutarında ki atıksu arıtması konusunda yatırımlar devam etmektedir. Kısacası 17 ilçemiz için seferberlik halindeyiz" diye konuştu. - SAMSUN