Başkan Şahin: "Samsun'un Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi Adına Elimizden Gelen Her Şeyi...

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsun'un potansiyelinin harekete geçirilmesi adına ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, basın mensuplarına yönelik iftar programı düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Anakent Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar programına, Samsun'da görev yapan yerel ve ulusal medya temsilcileri, köşe yazarları ve muhabirler katıldı.

İftar sonrası açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Ramazan ayı nedeniyle siz değerli basın mensubu arkadaşlarımızı burada ağırlamak ve birlikte olmak istedik. Sizlerin de bildiği gibi göreve başlayalı çok olmadı. Ben bunu samimi olarak ifade etmek istiyorum ki, basın mensupları bir toplumun vizyonudur. Sizlerin önerileri bizler için çok değerlidir. Basın demek, sorumsuzca yazı yazmak demek değildir. Biz bunu biliyoruz. Önemli olan bir şehirde birlik ve beraberlik yaşanacaksa tüm kesimin sorumluluk alması gerekir diye düşünüyorum. Bundan sonraki dönemlerde de Samsun'a ne yapabilirizi birlikte tartışacağız. Samsun'un problemlerini biliyoruz tabii ki. Ancak bugün burada bu detaylara girmek istemiyorum. İlerleyen dönemlerde zaman zaman bir araya gelerek çalışmalar yapacağız ve bunları paylaşacağız. Biz belediye olarak üzerimize ne düşüyorsa bunu hakkıyla yapma kararındayız. Tabii ki istihdam ve üretimle ilgili birçok adımlar bugüne kadar atıldı. Samsun'un potansiyelinin harekete geçirilmesi adına elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

"Samsunspor, Samsunumuzun en önemli markasıdır"

Konuşmasında Samsunspor konusuna değinen Şahin, "Son olarak gündeme gelen en önemli konulardan biri de Samsunspor'un sahiplenilmiş olmasıdır. Ben bütün Samsunlular adına Samsunspor Kulübü yönetimine başarılar diliyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Samsunspor, Samsunumuzun en önemli markasıdır. Tabii ki ne olacak diye çalışmalar yapıyorduk. Fakat üst düzeyde bu kulübün sahiplenilmiş olması bizi mutlu etti. İnşallah Samsunsporumuz da geçmişte yaşadığı başarılı dönemlerine en kısa sürede geri döner. Bir de amatör kulüplere ve alt yapılara önem verilmelidir. Çünkü spor ile uğraşan gençlerimiz, uyuşturucu batağına bulaşmış olmuyor. Ama bunun dışında şer odakları akla gelmeyen usullerle gençlerimizi zehirlemek istiyorlar. Bu nedenle sporun yaygınlaşması için elimizden gelen desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel'in de katıldığı program iftar ve konuşmanın ardından son buldu. - SAMSUN