Başkan Şahin: "Samsun'un En Büyük Sorunu İstihdam"

Samsun'un en büyük probleminin istihdam sorunu olduğunu belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, istihdam konusunda önemli adımlar atacaklarını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı ilk toplantısında 45 gündem maddesi oylanarak komisyonlara havale edildi. Meclis toplantısı, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda, Meclis Başkanı Zihni Şahin başkanlığında yapıldı. Eylül ayı 16. birleşiminin 1. oturumuna ait toplantıda, gündem maddelerinin komisyonlara havale edilmesine karar verildi. 45 gündem maddesine ilave 3 gündem dışı maddenin de gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

"Bu yaz otellerde yer kalmadı"

Gündem maddelerinin komisyonlara havale edilmesinin ardından Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Samsun'u hedeflerine taşımak için belediyeler olarak önemli çalışmalarının olduğunu belirten Başkan Şahin, "Samsunumuzu 19 Mayıs 1919'un 100. yılına Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılına hazırlamak için önemli projelerimiz var. Samsun'u tanıtma adına büyük çalışmalarımız var. Samsunumuzun turizm potansiyeli çok fazla. Geçmiş dönemlerde Samsun'da bir çok otel yapıldığında basında 'Samsun oteller mezarlığı olacak' diye yazdılar. Sektörle ilgilenen arkadaşlarla otellerin doluluk oranını görüştük. Bu yaz otellerde yer kalmadı. 'Otel mezarlığı olacak' gibi bakılan oteller dolduysa bunun arkası gelecektir. Tanıtımlarımız arttıkça insanlar Samsun'u gezmeye gelecektir" dedi.

"Trafikle sorunuyla ilgili önemli çalışmalarımız var"

İstihdamlar ilgili sorunların bulunduğunu belirten Başkan Şahin, "Organize Sanayi Bölgemizin genişlemesiyle ilgili bir çalışmamız var. Alternatif rezerv alanlarla ilgili çalışmalarımız var. Bana göre Samsun'un en önemli problemi istihdam. Bu konuda herkesin desteği ile istihdam noktasında Samsun'u yatırımların arttığı bir yer haline getireceğiz. Belediye olarak biz bu yatırımların önünü açacağız ama yatırımcıları da buraya davet etmek bizim boynumuzun borcu. Bu noktada önemli adımlar atıldı. Bundan sonra da atacağımız adımları sizlerle paylaşacağız. Çinli ve Türkiye'deki büyük bir firma ile dijitalleşme adına çalışmalarımız var. Özellikle şehrimizdeki trafik problemlerini azaltma noktasında çalışmalarımız var. Bu konudaki gelişmeleri meclisimizle paylaşacağız" diye konuştu. - SAMSUN