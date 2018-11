Başkan Şahin: "Samsun'u İstihdamda Sıkıntısız Bir Hale Getirmek İçin Tüm Gücümüzle Çalışacağız"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Partimiz görev verirse, önümüzdeki 5 yılda bugün başlattığımız çalışmaları daha da geliştirerek, Samsun'u istihdamda sıkıntısız bir hale getirmek için tüm gücümüzle çalışacağız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra'da sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) bir araya geldi. Yemeğe katılan Bafra, Alaçam ve Yakakent'ten STK yöneticileri ve üyeleri Başkan Şahin'e büyük sevgi gösterisinde bulundu. Bir AVM'deki restoranda verilen yemek öncesi Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(SESOB) Başkanı Eyüp Güler ve Samsun Esnaf Odaları Birliği Başkanı Metin Genççakır yaptıkları konuşmalarda Başkan Zihni Şahin'in yanında olduklarını ifade ettiler.

Başkan Zihni Şahin ise yaptığı konuşmada, "9 yıl Bafra Belediye Başkanlığı görevini yürüttüm. Yusuf Ziya Başkanımızın milletvekili adayı olması vesilesiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve o zamanki Başbakanımız Binali Yıldırım bize Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini tevdi ettiler. Biz de göreve geldiğimiz günden beri gece-gündüz demeden hizmet vermeye gayret ettik. Bu hizmeti verirken her kesimin görüşlerini alarak, bütün esnaf kurumları ile konuşarak ortak akılla yolumuza devem etmeye gayret ettik. Bafra'da görev yaptığımda da Bafra'yı yeniden inşa ettik. Şu anda Bafra Belediyesi sınırları içerisinde olan yollar, yapılan kaldırımlar ve Bafra'nın ihtiyacı olan bütün hizmetleri arkadaşlarımızla beraber gerçekleştirdik. Bafra'da belediye olarak her şeyi kendisinin yapacağı konuma getirdik. Bugün Bafra'da her şey yolunda gidiyorsa, o program sayesindedir. Saatte 100 ton asfaltımızı üretiyoruz. Kaldırım taşını kendimiz imal ediyoruz. Hayvan barınağı, hayvan pazarı, mezbaha ve pazarı ile tüm ihtiyaçları çözmüş durumdayız. Bundan sonra da otogarımızın temeli en kısa sürede atılacak. Kültür Merkezinin projesi hazır, Sedde Projesi çalışmalarının bir kısmı yapıldı. Onun da devamı gelecek. Bafra hak ettiği hizmetlere kavuşacak" diye konuştu.

Samsun'un tümünü kucakladıklarını belirten Şahın, "Partimiz görev verirse, önümüzdeki 5 yılda bugün başlattığımız çalışmaları daha da geliştirerek, Samsun'u istihdamda sıkıntısız bir hale getirmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Samsun'un problemlerini hep birlikte, sivil toplum, siyasi irademizle beraber gidereceğiz. Samsun'da Organize Sanayi Bölgesinin geliştirilmesi için milletvekillerimiz çalışma yapmakta. Havza'da Organize Sanayi Bölgesi kuruldu. Çarşamba Organize Sanayi Bölgesinin de problemleri halledildi. O da kurulma aşamasında. Devlet ve belediye yatırımcının önünü açmak zorunda. Biz onların önünü açtığımızda, organize sanayi bölgeleri devreye girdiğinde yatırımları da gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Samsun'un gelişmesi, kalkınması ve yatırımları arttırmak adına İstanbul'da ve Ankara'da çok sayıda iş adamı ve siyasetçilerle toplantılar yaptıklarını hatırlatan Başkan Şahin, "Onları Samsun'a sahip çıkmak adına, yatırım yapmaya davet ettik. Samsun bir tarım kenti. Sanayi şehri olmada da büyük yol kat ediyor. Turizm kenti olmada da büyük mesafe aldı. Artık Samsun'a gelen turistlerimize otellerimiz yetmez durumda. İnşallah yeni yeni oteller yapılacak. Böylece Samsun turizmden de büyük pay alacak. Samsunspor'un ve diğer amatör takımlarımızın başarılarıyla spor kenti olmada da ilerlemektedir" ifadelerini kullandı. - SAMSUN