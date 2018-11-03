Başkan Şahin: "Samsun'u Alt Yapı ve Yol Konusunda Örnek Bir Şehir Yapacağız"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsun'u alt yapı ve yol konusunda örnek bir şehir yapacaklarını söyledi.

Vezirköprü ve Havza ilçelerini ziyaret eden Başkan Zihni Şahin, açıklamalarda bulundu. Şahin, "Ortak akılla Samsunumuzu nasıl kaldırabilir ve geliştirebiliriz düşüncesini hayata geçiriyoruz. 17 ilçe belediye başkanımız ile koordineli olarak çalışacağız. Çünkü alt yapı ve yol olmadan olmaz. Bu konuda 17 ilçe belediye başkanımız ile birlikte Samsunumuzda problem bırakmayacağız. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı 17 ilçemize seferber ediyoruz" dedi.

Kavak, Çarşamba, Ladik ve Salıpazarı ilçelerinde ileri teknoloji biyolojik atıksu arıtma tesisleri yapımı için 152 milyon 207 bin liralık yatırım yapılacağını kaydeden Başkan Zihni Şahin, yatırımların programa alındığını ve İlbank'tan kredilerinin temin edildiğini ifade etti. Alt yapı yatırımlarına çok önem verdiklerini kaydederek, "Atıksu arıtma tesisimiz olmayan 4 ilçemizde bu alanda yatırım yapacağız. Bu yatırımlar ile ilçelerimizde önemli bir problemi de çözmüş olacağız. Her şeyden önce İçme suyu, Arıtma ve atıksu tesisleri, kanalizasyon dere ıslahları gibi alt yapı ve ulaşım gibi konuları kesinlikle ve kalıcı olarak çözeceğiz" diye konuştu.

Başkan Zihni Şahin 17 ilçeye müjde vererek şunları söyledi:

"İlbank A.Ş. ile müşterek olarak projelerini hazırladığımız SUKAP kapsamında kredisi tahsis edilen Ladik, Kavak ve Salıpazarı ilçelerimizde ve tüm fizibilite raporları hazırlanan İPA kapsamına alınan Avrupa Birliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından da desteklenen müşavirlik ihalesini de yaptığımız Çarşamba ilçemiz olmak üzere atıksu arıtma tesisi olmayan 4 ilçemizde ileri teknoloji biyolojik atıksu arıtma tesisi kuracağız. Yapacağımız yatırımların tutarı 152 milyon 207 bin TL'dir. Vezirköprü ilçemizde su konusunda problemler bulunuyor. Birimlerimize verdiğim talimat doğrultusunda yoğun bir çalışma yürütülüyor. Amacımız bu problemi kalıcı olarak çözmektir. Vezirköprü ilçemize arıtma tesisi kuracağız. Problemi kökünden çözeceğiz. Vezirköprü ilçemize hayırlı olsun. Ayrıca 17 ilçemizde içme suyu ve alt yapı problemi kesinlikle kalmayacak. Alt yapı olmadan hiçbir şey olmaz. 4 ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. İnsanlarımızın bu anlamda şikayetlerinin olmayacağa noktaya gelmeliyiz. Bu standardı yakalamalıyız. Bunun için geçtiğimiz 5 ay içerisinde alt yapı ve yol konularına büyük önem verdik. Devam eden projeleri devam ettirdik ve bir kısmını da tamamladık. Yeni projeler oluşturduk ve çalışmalarını devam ettirip hayata geçireceğiz. Şehirlerimiz için olmazsa olmazların başında alt yapı ve yol gelmektedir."

"Alt yapı içme suyu ve yol konusunda 17 ilçemizle birlikte örnek şehir olacağız"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, 17 ilçede de seferberlik halinde çalıştıklarını söyledi. Alt yapı konusunda 75 projelerinin devam ettiğini belirten Şahin, "152 milyon tutarında da 4 yeni yatırım yapıyoruz. 5 ayda ise 17 ilçemizde 455 kilometre yol yaptık. Ayrıca zemin iyileştirme ve sağlamlaştırma, genişletme ve yama gibi çalışmalarımızda sürüyor. Alt yapı ve yol konusunda tüm birim ve ekiplerimize talimat verdim. Bu konuda seferberlik halinde çalışacaklar. Bu iki konuda önemli çalışmalar yapılmıştı. Biz bunu devam ettirmeye ve daha ileriye taşımaya kararlıyız. 17 İlçe belediye başkanımız ile seferberlik halinde alt yapı ve yol konusunda problemi olmayan bir şehir olmaya kararlıyız. Samsunumuzu alt yapı ve yol konusunda örnek bir şehir yapacağız" diye konuştu. - SAMSUN