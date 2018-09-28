Başkan Şahin: "Samsun tarımdan hak ettiği katma değeri kazanacak"

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Bafra ve Çarşamba Ovaları ile ilgili çalışmalara başladık. İnşallah, Samsun tarımdan hak ettiği katma değeri kazanacak" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsun Genç İş adamları Derneği tarafından düzenlenen "Yeni sezon iş yemeği" programına katıldı.

Samsun için neler yapılması gerektiği konusunun tartışıldığı programda SAMGİAD' yeni sezonda gündemlerinde yerli ve milli projelerin olacağını açıkladı.

Yemek sonrası konuşma yapan SAMGİAD Başkanı Savaş Gömeç, "Yeni dönemin ilk toplantısını Büyükşehir Belediye Başkanımız Zihni Şahin bey ile açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli arkadaşlar, gündem ülkemizde her geçen gün hızla değişiyor. Bizler değişen gündem de olsa bunu en hızlı şekilde yakalamaya mecburuz. Bu gayretlerimize de devam ediyoruz. Bugünden şunu söyleyebilirim ki, bu yıl ki sloganımız üzerinde duracağımız en önemli konulardan birisi yerli ve milli üretim. Yerli ve milli üretim noktasında biz SAMGİAD olarak müteşebbis hareket etmenin önemini her zaman vurguladık. Biz, ülkemizde bizim de konfederasyonumuzun içerisinde olduğu çok daha yerli ve milli üretim noktasında yol kat edilecek projelere imzalar atmak üzereyiz. İnşallah el birliği ile çok daha iyi projelere de imzalar atacağız ve bununla ilgili çalışmalarımızı da sürdüreceğiz" diye konuştu.

Daha sonra konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Günümüzde sivil toplum oldukça etkili. En önemlisi de bu cemiyetler içerisinde görev alan herkes kendisini birçok anlamda geliştirmiş oluyor. Benim hizmet anlayışımda da paylaşmak ve birlikte bir şeyleri ortaya koymak vardır. Bafra'da da yapmış olduğumuz çalışmalarda bu anlayışla hizmet ettik. Biz Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiğimizden bu yana da aynı anlayış ile hizmet etmeye çalışıyoruz. Eve gitmiyoruz desek yeri var. Biz Samsun'u ne yaparız da kalkındırabiliriz konusunda istişareler yapıyoruz. Samsun'un 2 tane büyük ovası var. Bafra ve Çarşamba Ovası. Bu ovalarda tarım adına bazı çalışmalara başladık. Samsun'un en önemli potansiyeli tarımdır. Biz bu potansiyeli nasıl değerlendiririz diye arkadaşlarımıza görev verdik ve çalışmalara başladık. Birçok düşüncelerimiz var tabii bu konuda. İlk olarak tarım potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için büyük gayret göstereceğiz. Samsun tarımdan hak ettiği katma değeri inşallah kazanacaktır" şeklinde konuştu.