Başkan Şahin Sahada

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimine yönelik çalışmalarda sahada kendini gösteriyor. AK Parti teşkilatıyla birlikte seçim çalışmalarına hız veren Şahin, mesai gözetmeksizin gece gündüz demeden çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Gerek il merkezinde, gerekse taşra ilçelere giden Şahin, mahalle sakinlerini tek tek dinleyip, baş gösteren sorunların çözümünü hızlandırdı. Belediye çalışmalarıyla ilgili yakınmalara kulak veren başkan, sorunun en kısa sürede giderilmesi için talimat verdi. 24 Haziran seçimlerine yaklaşık bir ay kala, mesaisinin büyük bir kısmını sahada vatandaşlara ayıran başkan Şahin, gündüz merkez ilçeler başta olmak üzere tüm ilçelerde yürütülen belediye çalışmalarını incelerken, akşam saatlerinde ise Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırlarında vatandaşlarla orucunu açıyor. Birlik, beraberlik ve kardeşlik sofrasında vatandaşları yalnız bırakmadı

Her zaman halkın yanında duran Başkan Şahin, seçim çalışmalarında alanı boş bırakmadı. Soğukkanlılığıyla şehrin sorunlarına yaklaşan başkan, çözüm noktasında hızlı kararlar aldı. Hafta içi olduğu gibi hafta sonunda da yoğun tempoda çalışan Şahin, ev ziyaretlerinin yanı sıra taziyelere de katılıp, onların üzüntülerine ortak oldu. - GAZİANTEP