Başkan Şahin sağlık personelleri ile bayramlaştı
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Başkan Şahin sağlık personelleri ile bayramlaştı

Başkan Şahin sağlık personelleri ile bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, ilçe Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek personel ile bayramlaştı.

Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, ilçe Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek personel ile bayramlaştı.

Başkan Şahin, beraberinde Demokrat Parti (DP) İscehisar İlçe Başkanı Yıldırım Mercan ve İSJET A.Ş. Genel Müdürü Hasan Hüseyin Bakır ile birlikte Ramazan Bayramı münasebetiyle ilçede görev yapan hastane personelini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Ziyaretin ardından açıklama yapan Başkan Şahin, "Korona virüs (Covit-19) salgını dolayısıyla mesai mefhumu gözetmeksizin en ön safta fedakarca görev yapan sağlık personelimizi ziyaret ederek bayramlarını kutladık. Tüm sağlık personelimize kolaylıklar diliyorum" dedi.

Ziyaretleri dolayısıyla duydukları memnuniyeti dile getiren sağlık personelleri Başkan Şahin'e teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Başkan Şahin sağlık personelleri ile bayramlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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