Başkan Şahin, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı
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Başkan Şahin, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı

Bilecik'in Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Şahin, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı
23.05.2020 15:49 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:52

Bilecik'in Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, bütün Osmanelilerin ve İslam dünyasının Ramazan Bayramı'nı kutlayan Başkan Şahin, "Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını en üst seviyede yaşadığımız bir Ramazan ayını geride bırakırken, bayrama erişmenin huzur ve mutluluğu içerisindeyiz. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (kovid-19) salgını nedeniyle tüm Türkiye gibi Osmaneli de de geçen yıllardan farklı bir Ramazan Ayı yaşadık. Geleneksel Ramazan programlarımızı düzenleyemesek, kurduğumuz iftar sofralarında buluşamasak, yan yana olamasak da el ele, gönül gönüle vererek Ramazan Ayı'nın maneviyatını doyasıya yaşadık. Osmaneli Belediyesi olarak korona virüs (kovid-19) salgını nedeniyle başta temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları olmak üzere çok yoğun bir mesai harcarken, ihtiyaç sahiplerini unutmadık. Dayanışma ruhu içerisinde hareket ederek, ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin yanında yer almaya, elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadar onlara destek olmaya çalıştık. Dünyada, ülkemizde ve şehrimizde yaşanan bu üzücü tabloya rağmen umudumuzu hiç kaybetmedik. "Biz birlikte güçlüyüz" diyerek, Kaymakamımız Naif Yavuz'un başkanlığında oluşturduğumuz vefa destek gurubu aracılığıyla hemşerilerimizin de katkılarıyla on binlerce gıda paketimizi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Kovid-19 salgınının şehrimizde de etkili olması ile başlayan yardım ve desteklerimiz Ramazan ayında en üst seviyeye çıkarken, bundan sonraki süreçte de devam edecek. Manevi değerlerimize sahip çıkmanın huzurunu yaşarken Arefe günüyle birlikte 4 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca 81 ilimiz gibi Osmaneli de de sokağa çıkma yasağı uygulanacak ve bayramı evlerimizde geçireceğiz. Sizler ailenizle, sevdiklerinizle huzur içerisinde bir bayram geçirin diye Osmaneli Belediyesi olarak tüm birimlerimizle görev başında, sizlerin hizmetinde olacağız. Bu bayramda da belirlenen kurallara uyduğumuz süreçte bayram sonrasında daha sağlıklı yarınlarda daha güzel günlerde buluşacağız inşallah. Ben bu vesileyle hemşerilerimizin Ramazan Bayramını kutluyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum"dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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