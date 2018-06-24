Başkan Şahin Oyunu Bafra'da Kullandı
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Başkan Şahin Oyunu Bafra'da Kullandı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu Bafra ilçesinde kullandı.

Başkan Şahin Oyunu Bafra'da Kullandı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu Bafra ilçesinde kullandı.

Oyunu memleketi Bafra'da bulunan Fatih Ortaokulunda eşi Şükriye ve torunu Ömer Zihni ile birlikte kullanan Başkan Şahin, "Bu seçimin gönlümüzün istediği gibi sonuçlanmasını, şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

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