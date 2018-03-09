Başkan Şahin, Osmanlı Mahallesi Sakinleriyle Bir Araya Geldi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mahalle gezisi kapsamında Osmanlı Mahallesi'ne gitti, mahalle sakinleriyle bir araya geldi, mahalle sakinlerine Büyükşehir'in yatırımlarını anlattı. Yapımı devam eden Osmanlı Cami inşaatını yerinde inceleyen Şahin, yetkililerden bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) ortaklığında yürütülen projeyle Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesine bağlı Düzbağ beldesinden doğan ve Fırat Nehri'nin bir kolu olan Göksu ırmağı suyunun 120 kilometreden Gaziantep'e akacağını belirten Şahin, 1 milyon liralık devlet yatırımıyla kaliteli ve uygun maliyetli suyu vatandaşlarla buluşturacaklarını bildirdi.

HİZMETLERİN EN İYİ YAKIŞIR

50 mühendis ve 500 kişilik ekibin gece gündüz demeden aralıksız çalıştığını belirten Şahin, bugüne kadar eski boruların yerine 52 bin metre uzunluğunda 2,60 metre çapında çelik borular döşendiğini böylece kayıp kaçakların önlendiğini aktardı.

Bazı belediyelerin suya yüzde 10 zam yaptığı dönemde yüzde 15 oranında indirime gitmelerinin insana verdikleri değerin göstergesi olduğunu anlatan başkan, Gazianteplilere hizmetin en iyisinin yakışacağını söyledi.

ŞEHİR İÇİNDE ŞEHİR OLACAK

Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ iş birliğiyle yürütülen 50 bin konutluk "Kuzey Şehir" projesinin ilk etabını oluşturan 3 bin 500 konutun inşaatının tamamlanma aşamasına geldiğini vurgulayan Şahin, "Şehitkamil ilçesinde 8,5 milyon metrekare alan üzerinde kurulacak, yaklaşık 250 bin kişinin yaşayacağı Kuzey Şehir, Türkiye'nin en büyük toplu konut alanlarından olacak. Adeta burada şehir içerisinde bir şehir inşa edilecek" diye konuştu.

SİZLERE HELAL OLSUN

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Osmanlı Mahallesi'ne 10 kilometre sıcak asfalt serildiğini hatırlatarak, şunları anlattı: "Ne zaman arkamızı dönsek her zaman sizleri görüyoruz. Dostsunuz, kardeşsiniz. Eski Türkiye olsaydı mahalleye giden köylere sıcak asfalt mı yapılırdı? Bu bölge sıcak asfaltı daha önce gördü mü? Eskiden bırakın sıcak asfaltı soğuk asfalta bile para bulamayan bir anlayış vardı. Adını Osmanlıdan alan Osmanlı Mahallesi hizmetin en iyisine layıktır, bu hizmetler sizlere helal olsun."

Türkiye'de, anne babası kim olursa olsun çocukların 18 yaşına kadar sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlandığını aktaran Şahin, Türkiye'nin geleceğinin devletin sosyal güvencesi altına girdiğini bildirdi.

Gelişen ülkelere yaklaşan Türkiye'nin birilerini rahatsız ettiğini kaydeden Şahin, bu coğrafyada ümmetin sesin duyan, insani ve vicdani yönüyle öne çıkan Türkiye'nin başına gelmedik kalmadığını söyledi.