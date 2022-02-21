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Başkan Şahin, OSB'deki yatırımcıları ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Şahin, OSB'deki yatırımcıları ziyaret etti

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren ve yeni yatırım yapan yatırımcıları ziyaret etti.

OSMANELİ, BİLECİK (İHA) - Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) faaliyet gösteren ve yeni yatırım yapan yatırımcıları ziyaret etti.

Osmaneli son yıllarda özellikle Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Bandırma YHT hattı yatırımının başlamasıyla birlikte sanayicilerin büyük ilgisini çekmeye başladı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin OSB'deki yatırımcıları ziyaret ederek, "Osmaneli çok kısa sürede 2-3 bin işçi girişine ev sahipliği yapacağını ve bu nedenle konut ve diğer ihtiyaçlar için ilçemizde yatırımların hızla devam ediyor. Bizlerde bu anlamda OSB'de faaliyet gösteren yatırımcıları ziyaret ettik. Kendilerine istek ve taleplerini değerlendik" dedi. - BİLECİK

Başkan Şahin, OSB'deki yatırımcıları ziyaret etti

Başkan Şahin, OSB'deki yatırımcıları ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Münür Şahin, Osmaneli, Yatırım, OSB, Yerel, Haberler

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