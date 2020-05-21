Başkan Şahin, Ortadoğu lideriyle bir araya geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Şahin, Ortadoğu lideriyle bir araya geldi

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ortadoğu yerel yönetim liderlerinin yer aldığı korona virüs (covid-19) salgınına yönelik şehirlerin mücadelesi programına telekonferans aracılığıyla katıldı.

Başkan Şahin, Ortadoğu lideriyle bir araya geldi
21.05.2020 14:50 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:50

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ortadoğu yerel yönetim liderlerinin yer aldığı korona virüs (covid-19) salgınına yönelik şehirlerin mücadelesi programına telekonferans aracılığıyla katıldı. Toplantıda, alınan önlemler başta olmak üzere pandemi sürecindeki deneyimler paylaşıldı.

Kısa süre içerisinde pandemi yani bölgesel olmaktan çıkmış küresel salgın olarak ilan edilen yeni tip korona virüsün dünya gündemine oturmasının ardından gerek bölgesel gerekse ulusal anlamda önlem ve tedbirler arttırıldı. Enfeksiyon riskine karşı hızlı ve doğru çözüm yollarının belirlenmesini sağlamak amacıyla organize edilen telekonferanslara Başkan Fatma Şahin bir yenisini daha ekledi. Hazmieh Belediye Başkanı Jean Elias El Asmar, Filistin Yerel Yönetimler Birliği (APLA) İcra Direktörü Abdallah Anati, Kuveyt Belediye Meclisi Üyesi, Homoud Alenezi ve Kıdemli Kent Uzmanı, Dünya Bankası Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Mohamed Nada ile bir araya geldi. Telekonferansta, salgın sürecinde projelenerek başarı sağlayan uygulamalar tartışıldı. Ortak masa oluşturmanın önemine işaret edildi. Toplantıda Türkiye'nin sağlık çatısı altında verilen ücretsiz tedavi hizmeti ve merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki güçlü koordinasyonu öne çıktı. Toplantıda konuşan Başkan Fatma Şahin, küresel bir sorun ile karşı karşıya olduklarını belirterek, "Salgına karşı ulusal mücadele içerisindeyiz. Yerel yönetimler bu pandemi sürecinde büyük bir sorumluluğa sahip. Bu noktada da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği önemli bir faktördür. Bundan önceki birlik başkanlarıyla yaptığımız görüşmede Türkiye ve Gaziantep örneğini anlatırken 5 başlık öne çıktı. Güçlü liderlik, sağlık alanındaki dönüşüm, ücretsiz tedavi hizmeti özellikle açtığımız şehir hastaneleri, yoğun bakım ünite sayısındaki artış, tedavi sürecinde vatandaşa yönelik hizmeti kolaylaştırdı. Sonuç olarak sağlıkta yaptığımız yatırım bugün en büyük gücümüz oldu. Tabi bütün bu sağlık imkanlarını ücretsiz bir şekilde vatandaşa ulaştırmak da sosyal devlet anlayışında uygun düşürüldü. Diğer yandan yerel yönetimler ile merkezi yönetim arasındaki güçlü koordinasyonda bize hızlı kararlar almayı ve akabinde yerinde tedbirleri rahatlıkla uygulama şansını tanıdı" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz Haber
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Haber
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti Haber
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı Haber
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza: 4 yaralı
Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza: 4 yaralı
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için 'HES kodu' uygulaması başladı
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı
Bakan, 'Tedbir' kelimesine vurgu yapıp özgürlük için bayramdan sonrayı işaret etti
Bakan, "Tedbir" kelimesine vurgu yapıp özgürlük için bayramdan sonrayı işaret etti
Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı
Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir
Koronavirüs fobisinin Türkiye haritası çıkarıldı! En çok korkan bölgemiz Güneydoğu oldu
Koronavirüs fobisinin Türkiye haritası çıkarıldı! En çok korkan bölgemiz Güneydoğu oldu
60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direkt müşteri temsilcisine bağlanacak
60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direkt müşteri temsilcisine bağlanacak
Salgının 'sıfır noktası' olan Wuhan'da vahşi hayvan yemek resmen yasaklandı
Salgının "sıfır noktası" olan Wuhan'da vahşi hayvan yemek resmen yasaklandı
Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinecek
Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinecek
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Müteahhit, 'Özel mülküm' diyerek ilçenin en işlek kavşağını trafiğe kapattı
Müteahhit, "Özel mülküm" diyerek ilçenin en işlek kavşağını trafiğe kapattı
ABD'de gözü dönmüş silahlı saldırgan canlı yayında 3 kişiyi vurdu
ABD'de gözü dönmüş silahlı saldırgan canlı yayında 3 kişiyi vurdu
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti
Adnan Polat, 23.6 milyon TL dolandırıldığını doğruladı: Konuyu Türk adaletine intikal ettirdim
Adnan Polat, 23.6 milyon TL dolandırıldığını doğruladı: Konuyu Türk adaletine intikal ettirdim
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Neva Ebru Şallı Türkan Şoray Kenan İmirzalıoğlu
Spor İlhan Cavcav Sergen Yalçın Ivan Obradovic Emre Belözoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Bursa Kadın Bakan Futbol
Şu an buradasınız: Başkan Şahin, Ortadoğu lideriyle bir araya geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 14:50:45. #1.15#
title