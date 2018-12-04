Başkan Şahin: "Önemli Olan Samsun'a Hizmettir"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Hangi konumda olursak olalım, önemli değil. Önemli olan Samsun'a, şehrimize, insanlarımıza hizmet etmektir" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, güne esnaf turlarıyla başladı. Başkan Zihni Şahin ilk olarak Çiftlik Caddesini Koruma ve Güzelleştirme Derneğinin yönetim kurulu ve üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Zihni Şahin, dana sonra ise Samsun İlkadım-Gazi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Burada Kooperatif Başkanı Zabit Pilan, yönetim kurulu üyeleri ve üyeler tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Zihni Şahin, yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. Çok sayıda oda başkanının da yer aldığı ziyaretti Başkan Zihni Şahin, "Samsun büyük bir şehir. Elimizden geldiği kadarıyla tüm gücümüz ve gayretimizle Samsun'a hizmet etmek, Samsun'un problemlerini kucaklayarak çözmek için gayret ettik. Yapabildiklerimiz, yapmaya çalıştıklarımız var ama tabii ki bazı problemlerin çözümü de bir süreçtir. Önemli olan insanın niyetini ortaya koyup gayret etmesidir. Geldiğimiz süreç itibariyle de Samsun'un bize göstermiş olduğu yakınlığa desteğe çok müteşekkirim. Şehirde gerçekten bize karşı çok büyük bir sahiplenme oldu. Hangi konumda olursak olalım, önemli değil, önemli olan Samsun'a, şehrimize, insanlarımıza hizmet etmektir" diye konuştu.

Samsun sevdalısı olduğunu belirten Şahin, "Bu durum siyaset öncesinde de böyleydi. Samsun'un kalkınması ve gelişmesi için neler yapılabilir adına İstanbul'daki iş adamları, bürokratlar ve siyasilerle bir toplantı yaptık. Oradaki heyecanı bir görmeliydiniz. 3,5 saat ayakta kaldım ama hiç bir yorgunluk dahi hissetmedim. Çünkü memleket meselesi konuşuldu. Orada herkesi Samsun'a yatırım yapmaya davet ettik. Gönül seferberliği başlattık. Bunu Ankara, Bursa gibi diğer illerde de gerçekleştirdik. Samsun ne kadar gelişirse buradaki insanlar da o kadar huzurlu ve mutlu olur" diye konuştu.

Samsun İlkadım-Gazi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Zabit Pilan da Başkan Zihni Şahin'e ziyareti için teşekkür ederek, "Başkanımız daima esnafın yanında oldu. Bunun için kendisine müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.

Kooperatifteki ziyarete ayrıca Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, Pazarcılar Odası Başkanı Muhammet Yazıcı, Yabancılar Pazarı Odası Başkanı Olcay İnanç, Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, Terziler Odası Başkanı Turgay Karadeniz, Kuaförler Odası Başkanı Savaş Kiraz, Lokantacılar Odası Başkanvekili Osman Yazıcı, Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Eyüp Aydın, Mobilyacılar Odası Başkanı Cengiz Gürtan da katıldı. - SAMSUN