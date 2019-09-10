Başkan Şahin, okula başlayan çocukların sevincini paylaştı

10.09.2019 11:29

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin 2019-2020 eğitim öğretim dönemine başlayan öğrencileri ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi.



Pelitözü İlkokulu'nu ziyaret eden Başkan Şahin ve eşi Serpil Şahin, daha sonra öğretmenlerle bir araya gelerek öğretmenlerin taleplerini dinledi. Burada öğretmenlere hitaben kısa bir açıklama yapan Başkan Şahin, kendisinin de bir eğitimci olduğunu kaydederek, ilk önceliğinin eğitim çocuklar ve gençlerimiz olduğunu belirtti. Şahin, "Ben öncelikle bu yeni dönemin öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve ailelerine başarı ve mutluluk getirmesini diliyorum. Gerçekten de eğitim çok önemli. Bizler de Bilecik Belediyesi olarak her zaman eğitim ve çocuklarımıza ilk önceliği vereceğiz" dedi.



Okul Müdürü Özcan Göktaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Başkan Şahin ve eşi Serpil Şahin'e ziyareti ve katkıları dolayısıyla teşekkür etti.



Daha sonra sınıfları ziyaret eden Başkan Şahin ve eşi Serpil Şahin, çocuklara hediye vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA