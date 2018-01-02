Başkan Şahin Muhtarlarla Buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'yla birlikte Beykent bölgesi muhtarları ve mahalle sakinleriyle toplantı yaptı.



Bölgeye yapılan altyapı ve üstyapı yatırımlarının yanı sıra sosyal projelerin değerlendirildiği toplantıda, Başkan Şahin, yapımı devam eden çalışmalar hakkında vatandaşların eleştiri ve isteklerini dinledi.



İstişare etmeyi demokrasinin yapı taşı olarak gördüğünü belirten Şahin, "Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu ile Beykent Bölgesi muhtarları ve mahalle sakinlerimizle yapılan çalışmalar üzerine istişare ettik, altyapı ve üstyapı yatırımlarımızı, sosyal projelerimizi değerlendirdik. Bizim göremediğimiz bölge halkının gördüğü eksiklikler varsa onu öğrendik. İstişare etmeyi çok önemsiyorum, muhtarlarımız ve bölge halkı bizi çok iyi ağırladılar, bu kenti hep birlikte geliştireceğiz." dedi.