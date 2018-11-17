Başkan Şahin: "Mobilyada Samsun Markasını Oluşturmalıyız"

Mobilyacı esnafı ile buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Daha çok yatırım, daha çok üretim ile mobilyada Samsun markasını oluşturmak zorundayız" dedi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsun Mobilyacı İşadamları Derneğinin düzenlediği kahvaltıda sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Bir restoranda gerçekleştirilen kahvaltı programında Dernek Başkanı Bahattin Eker'in konuşmasının ardından söz alan Başkan Zihni Şahin, sektöre yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Zihni Şahin, markalaşmanın önemine dikkati çekerek, "Sektörde daha çok yatırım ve üretimi gerçekleştirerek Samsun markasını oluşturmak zorundayız. Bunu başarabiliriz" diye konuştu.

Göreve geldiği günden bu yana 17 ilçenin birikmiş problemlerinin çözümü için mücadele verdiğini hatırlatan Zihni Şahin, "Şehrimizde gerginlik yaratan bir çok problemin üzerine gittik. Örneğin, Gülsan Sanayi Sitesindeki arkadaşlarla toplantılar yaptık, kaçmadık, sorunun üzerine gittik ve çözümü konusunda sağlıklı adımlar attık. Nerede, hangi sektörde problem varsa, o sektörün temsilcileriyle bir araya geldik. Böylece Samsun'da bir rahatlama oldu" şeklinde konuştu.

'Ortak akıl'ın önemine değinen Başkan Zihni Şahin, "Sorunları bugüne kadar hep ortak akıl ile, hangi meslek grubunda sorun varsa onların temsilcileriyle görüşerek çözdüm. Bu benim anlayışım. Büyükşehir bünyesinde Kalkınma Merkezini kurduk. Proje üreten arkadaşları bir araya getirdik. 6 ay boyunca süren fikir fırtınaları gerçekleştirdik. Samsun'un bugüne kadar değerlendirilmeyen potansiyelini harekete geçirmek için mücadele ediyoruz. Zararın neresinden dönersek kardır" ifadelerini kullandı.

Mobilyacı esnafının bir çatı altında, ayrı bir alanda faaliyetlerini sürdürmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Şahin, "Bir sektörde ayrı ayrı yapılan çalışmalar ve üretim, özellikle pazarlamada sıkıntı oluşturacaktır. Sektörün tek çatı altında bir arada üretimde yatırım yapması, üretim gerçekleştirmesi o sektörün yararınadır. Böyle bir oluşum sektörün kar etmesini de sağlar" açıklamasında bulundu.

Mobilya sektöründe atılacak sağlam adımların sektörün geleceği için hayati önemde olduğuna da dikkati çeken Başkan Zihni Şahin konuşmasını şöyle tamamladı:

"Böylece mobilyada Samsun markasını oluşturabiliriz. Hedefimiz bu olmalı. Daha çok yatırım, daha çok üretim ve daha çok insanımıza iş imkanı sağlama hedefimize birlikte yürüyeceğiz." - SAMSUN