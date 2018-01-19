Başkan Şahin Miniklerin Karne Heyecanını Paylaştı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, minik öğrencilerin karne heyecanını paylaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehit Yusuf Erin İlkokulundaki öğretmen ve idarecilerle yaptığı sohbetin ardından okulun sıkıntılarını ve eksiklerini dinleyerek çözüm üretti. Öğretmenlerle yaptığı toplantının ardından sabırsızlıkla karnelerini bekleyen öğrencilere karnelerini dağıtan Şahin, takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencileri tek tek kutladı.

Öğrencilere yarıyıl tatili için uyarılarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Yarıyıl tatilinde iyice dinlenin ikinci dönem için kafanızı toplayın. Hepinize başarılar diliyorum. Karnenizde iyiler varsa onu nasıl pekiyi yapacağız diye oturun onun üzerinde düşünüp çalışın" diye konuştu.

Karne dağıtımının ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Şahin, ardından anaokulu öğrencileri için hazırlanmış karneleri ve minikler için hazırlanan oyuncakları taktim etti. - GAZİANTEP