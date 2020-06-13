Başkan Şahin; mezarlık polemiğinde son noktayı koydu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Şahin; mezarlık polemiğinde son noktayı koydu

Bilecik Belediye başkanı Semih Şahin, kentte polemik konusu haline gelen yeni mezarlık yeri ile ilgili, "Komisyona belediyemizce 6 adet yer önerilmiş, komisyon bu yerleri incelemiş ve kabul edilen 2 öneri için toprak analizleri yaptırılmıştır.

Başkan Şahin; mezarlık polemiğinde son noktayı koydu
13.06.2020 14:45 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:50

Bilecik Belediye başkanı Semih Şahin, kentte polemik konusu haline gelen yeni mezarlık yeri ile ilgili, "Komisyona belediyemizce 6 adet yer önerilmiş, komisyon bu yerleri incelemiş ve kabul edilen 2 öneri için toprak analizleri yaptırılmıştır. Selöz Köyü yolu üzerindeki alanın 150 yıldan fazla hizmet verebileceği tespit edilmiştir" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Bilecik Arena Programının konuğu olan Bilecik Belediye başkanı Semih Şahin, burada gazetecilerin yeni mezarlık yeri ilgili sorusuna, "Yeni mezarlık yeri Selöz Köyü yolunda bir alana yapılacak" demişti. Bunun üzerine başta köy muhtarı olmak üzere birçok kesim bu yere karşı çıkmıştı. Bunun üzerine Bilecik Belediye Semih Şahin, yaptığı açıklamada "Bilecik Belediyesi olarak, mevcut mezarlık alanında oluşan heyelana ilişkin takip çalışmalarımız devam etmektedir. Olası mezarlık yeri değişikliği hakkında, Bilecik Valiliği başkanlığında kurulan komisyona, Bilecik Belediyesi olarak 6 adet yer önerisi yapılmıştır. Komisyona sunulan bu 6 yer, Berkoz bağları bölgesinde iki ayrı yer, Pelitözü mezarlık ilave alanı, Çakırpınar köyü mezarlığı, mevcut mezarlığın alt bölgesi ve Selöz köyü mevkiinden ibarettir. Mezarlık yeri belirleme çalışmalarında ise; şehir merkezine uzaklık ve ulaşım şartları, temiz su kaynaklarının varlığı, şehrin hakim rüzgar yönü, toprağın yapısı, tarıma elverişli ya da orman arazisi olup olmadığı, kamulaştırma maliyetleri göz önünde bulundurulmuştur. Tüm bu bilgi ve şartlar ışığında komisyon tarafından Berkoz Bağları mevkisi ile Selöz Köyü değerlendirilmeye alınmıştır. Çalışma hakkında Belediye Başkanlığımız tarafından yapılması gereken bütün yazışmalar tamamlanmakla birlikte, belediye olarak Selöz Köyü'nün hava şartlarının olumsuzluğu ve mezar yeri kazma çalışmasının güçlüğü konusundaki tavsiye ve uyarılarımız da ilgili kurula sunulmuştur. Ayrıca, mezarlık yeri belirlemede esas alınacak bir diğer husus ise yeni mezarlığın hizmet süresi olmaktadır. Şehrin nüfus artış hızı ve ölüm oranları göz önünde bulundurularak, Berkoz bağları bölgesinin 100 yıl ve üstü; Pelitözü mezarlık ilave alanının 15 yıl, Çakırpınar Köyü mezarlığının 10 yıl mevcut mezarlığın alt bölgesindeki alanın 40 yıl, Selöz Köyü yolu üzerindeki alanın ise 150 yıldan fazla hizmet verebileceği tespit edilmiştir. Daha önce de belirtildiği gibi, belediyemizce 6 adet yer önerilmiş, komisyon bu yerleri incelemiş ve kabul edilen 2 öneri için toprak analizleri yaptırılmıştır. Selöz Köyü yolu üzerindeki arazi olumlu yönde değerlendirilmiştir. Valilik başkanlığında kurulan ve belediyemizden bir üyenin de olduğu komisyonda, yeni mezarlık yeri ile ilgili karar netleşince kamuoyuna ve vatandaşlarımızın bilgisine sunulacaktır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, nikahlarda uygulanacak prosedürlere dair 24 maddelik bir genelge yayımladı Haber
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, nikahlarda uygulanacak prosedürlere dair 24 maddelik bir genelge yayımladı
ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti! Haber
ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti!
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak Haber
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi Haber
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı
HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
Gaziantep'te iki kardeşin av tüfeğiyle oyunu kanla bitti
Gaziantep'te iki kardeşin av tüfeğiyle oyunu kanla bitti
Maçka parkında 2 grup arasında alkol şişeleriyle kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
Maçka parkında 2 grup arasında alkol şişeleriyle kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
İBB'den yeni taksi projesi: İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek
İBB'den yeni taksi projesi: İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek
12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı
12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazının kesilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazının kesilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı
Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuk pencerede oyun oynarken aşağıya düştü
Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuk pencerede oyun oynarken aşağıya düştü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı açıklaması: Ekim, kasım aylarında kullanılabilme ihtimali görünmekte
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı açıklaması: Ekim, kasım aylarında kullanılabilme ihtimali...
Hollandalı turizmcilerden seyahat kısıtlaması tepkisi: Türkiye, en az İtalya ve İspanya kadar güvenli
Hollandalı turizmcilerden seyahat kısıtlaması tepkisi: Türkiye, en az İtalya ve İspanya kadar güvenli
Göztepe, Trabzonspor maçının ilk 11'ini 'Çevrimiçi toplantı' programı görseliyle duyurdu
Göztepe, Trabzonspor maçının ilk 11'ini 'Çevrimiçi toplantı' programı görseliyle duyurdu
Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı
Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı
Meteoroloji,16 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji,16 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar
Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar
Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor
Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi
Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
CZN Burak, 'Bana televizyon alacak yok mu?' diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi
CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Leyla Güven Halife Hafter Süleyman Soylu Musa Farisoğulları
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Kenan Doğulu Gülben Ergen
Spor Can Bartu Semih Özsoy Emre Belözoğlu Hikmet Karaman Servet Yardımcı
Daha Fazla Twitter Göztepe Trabzonspor Kayserispor
Şu an buradasınız: Başkan Şahin; mezarlık polemiğinde son noktayı koydu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 15:17:57. #1.15#
title