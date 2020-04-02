Başkan Şahin, "Kurallara uymayan kul hakkı yer, Allah onu affetmez"
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Başkan Şahin, "Kurallara uymayan kul hakkı yer, Allah onu affetmez"

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında evlerinde olan yaşlıları kurallara uyarak ziyaretinde "Kurallara uymayan kul hakkı yer, Allah onu affetmez" dedi.

02.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:58
Başkan Şahin,

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında evlerinde olan yaşlıları kurallara uyarak ziyaretinde "Kurallara uymayan kul hakkı yer, Allah onu affetmez" dedi.

Yapılan ziyaret sonrası bir açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Korona virüs Covid-19 tehdidi başladığından bu yana uygulanan tedbirleri halka anlattıklarını söyledi. Hep birlikte kurallara uyulduğunda bu virüsü ilçelerinde en az hasarla geçileceğini anlatan Şahin, sözlerine şöyle devam etti;

"Bakanlıklarımızın, valiliğimizin uygulamalarını kaymakamlığımızla birlikte belediyemizin de büyük desteği ile halkımıza kuralları uyma konusunda başarı sağladığını görüyoruz. Osmaneli halkına kurallara uyduğu için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah çok kısa sürede bu Korona virüs tehdidinden kurtulup normal yaşama döneceğiz. Osmaneli'nde 65 yaş üzerinin ve yaşına bakılmaksızın her talep eden ihtiyaç sahibinin isteklerini Vefa Sosyal Destek Grubu olarak yerine getiriyoruz. Kaymakamlık, belediye sağlık, emniyet, jandarma gibi kurumlarımız işbirliği içinde olağanüstü gayretle halkımıza 24 saat hizmet veriyor. Genç, ihtiyar, çocuk demeyen bu Korona virüse karşı en büyük önlem zorunlu olmadıkça evden çıkmayın. Unutmayalım hepimiz kurala uysak da içimizden bir kaç kişinin ihmali tüm Osmaneli halkını tehdit edecektir. Birbirimizi uyarmak kurallara uyumu sağlamak hepimizin görevidir.Uyarılan tepki koymak yerine özür dileyerek herkes kurallar uymalıdır. Kurallara uymayan kul hakkı yer, Allah onu affetmez. Osmaneli halkına tekrar kurallara uyduğu için teşekkür ediyoruz." - BİLECİK

Kaynak: İHA

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