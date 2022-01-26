Başkan Şahin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tesislerini inceledi

OSMANELİ, BİLECİK (İHA) - Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçeye yapmayı planladığı yeni yatırımlar için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tesislerinde incelemelerde bulundu.

Bilecik'in Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, önceki dönemlerde Bilecik Valiliği yapmış, şimdi ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olan Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile bir araya geldi. Başkan Şahin, Bilecik Valisi olduğu dönemlerde Osmaneli yatırımlarına ve projelerine destek verdiği için Başkan Akalın'a teşekkürlerini iletti. Ardından Kocaeli Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım ve Park ve Bahçeler Daire Başkanı Cenan Turan'ı ziyaret eden Başkan Şahin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sahip olduğu tesisleri inceledi.

"Osmaneli yaşam için tercih edilen değerli bir kent olarak yükselişini sürdürecek"

Yaptığı görüşmeler sonrası açıklamada bulunan Başkan Şahin, "Yapmakta olduğumuz ve yapacağımız millet bahçesi, kapalı yüzme havuzu, kapalı antrenman salonu, kapalı mahalle tipi salon, tenis kortları, basketbol sahası, bisiklet ve yürüyüş yolları, cep sinema, bilgi evi, e-spor takımı, millet kıraathanesi, fitnes aletleri ve salonu, hamam, sauna, buhar odası, gençler için teknoloji merkezi, toplantı ve ders salonları ve benzer yatırımlar için değerli yöneticilerimiz ve başkanımızla bilgi alışverişinde bulunduk. Belediye olarak her alanda koyduğumuz hedefleri bahane üretmeden gerçekleştiriyoruz. İstanbul Büyükşehir Başkanı olarak görev yaptığı dönemlerde, belediyecilikteki çalışmalarını ve projelerlerini örnek aldığımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ile Osmaneli ilçemizde proje ve uygulamaları çok daha ileriye taşıyacağız. Osmaneli yaşam için tercih edilen değerli bir kent olarak yükselişini sürdürecek" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK