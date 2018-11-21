Başkan Şahin: "Kırsalda Durmak Yok"

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresini (SASKİ) Genel Müdürlüğünü ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "İlçelerimizi sadece alt yapı olarak değil sosyal, kültürel ve ekonomik olarak da kalkındırmak zorundayız" dedi.

Başkan Zihni Şahin, SASKİ'yi ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Genel Müdür Kamil Demircioğlu ve genel müdür yardımcıları ile daire başkanlarının da yer aldığı görüşmede Başkan Zihni Şahin'e SASKİ çalışmalarıyla ilgili detaylı bir sunum yapıldı.

Şahin yaptığı açıklamada, "Samsun'a hizmet etmek için var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz. SASKİ Genel Müdürlüğümüze bugün yaptığımız bu ziyarette kurumumuzun sorumluluk alanında devam eden çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler edindik. Büyükşehir kurumu olarak halkımıza hizmet mücadelemizde SASKİ'nin işlevi ve fonksiyonu çok önemli. SASKİ, özellikle kırsal alandaki başarılı çalışmalarıyla hizmet alanında önemli bir noktada bulunuyor" diye konuştu.

'Günü kurtarma' adına yapılan çalışmaların artık geride kaldığını, böyle bir duruma kesinlikle izin vermeyeceklerini ifade eden Zihni Şahin, "Bütünşehir Yasası ile birlikte kırsal kalkınma mücadelesi de hız kazandı. İlçelerimizin sadece altyapı değil sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmalarına da katkı sağlamak zorundayız. Bu bilinç içerisinde çalışmalarımızı aralıksız ve eksiksiz sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN