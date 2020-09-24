Başkan Şahin, Kılıçdaroğlu ile telekonferans sistemiyle görüştü
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Başkan Şahin, Kılıçdaroğlu ile telekonferans sistemiyle görüştü

24.09.2020 12:58 | Son Güncelleme: 24.09.2020 13:05
Başkan Şahin, Kılıçdaroğlu ile telekonferans sistemiyle görüştü

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla telekonferans sistemi üzerinden görüştü.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla telekonferans sistemi üzerinden görüştü.

Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı toplantı sonrası kısa bir değerlendirme yapan Başkan Şahin, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, büyükşehir belediye başkanlarımız ve il belediye başkanlarımız ile beraber, yeni eğitim-öğretim dönemiyle ilgili yapılacak çalışmalar hakkında düzenlenen online toplantıda bir araya geldik. Çocuklarımızın geleceği ve iyi bir eğitim alması için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edecek ve onlar için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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