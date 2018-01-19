Başkan Şahin Karne Dağıttı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehit Yusuf Erin Ortaokulu'nda öğrencilere karnelerini dağıttı.

2017-2018 eğitim öğretim yılı birinci dönem karne dağıtım programına katılan Şahin, planlı çalışmanın insanı başarıya götüreceğini söyleyerek, minik öğrencileri öğüt verdi.

Okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden Şahin, okulun eksikliklerini öğrendi, gerekli desteğin sağlanacağının sözünü verdi.

Öğrencilerle karnelerini dağıtan Şahin, "?Öğrencilerimizden 'Nasıl takdir ve teşekkür alınır?' tüyolarını aldık. İşin özü planlı ve düzenli çalışmaktır. Eğitim camiası, çok yoruldu. 15 gün boyunca bol bol dinlenerek ikinci döneme zinde başlayın. Eğitim bizim için çok önemli, öğretmenlerimiz geleceğimizin teminatı olan çocukları işleyerek, yeteneklerini ortaya çıkaracak onları geleceğe hazırlayacaktır." dedi.

Öğrencilerden ikinci yarıyılda başarılarını daha da artıracaklarının sözünü alan Şahin, çocuklardan 15 günlük tatil döneminde mutlaka kitap okumalarını istedi.