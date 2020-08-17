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Başkan Şahin, "Kardeş takımımız Bayırköyspor'u kutluyor, BAL'da başarılar diliyoruz"

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu Bayırköyspor'u kutlarken, BAL'da başarılar diledi.

Başkan Şahin,
17.08.2020 11:44 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:48

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu Bayırköyspor'u kutlarken, BAL'da başarılar diledi.

Bilecik 1. Amatör Lig bitime 4 hafta kala tüm Türkiye'de olduğunu gibi Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapmasında oynanmasına karar verilmişti. 60 puanla bitime 4 hafta kalan en yakın rakibi Bilecikspor'a 6 puan fark atan lig lideri Bayırköyspor TFF'nin açıkladığı karar sonrası play-off müsabakası oynamadan diren BAL'a yükseldi.

"Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman kardeşime destek için hazırız"

Bayırköyspor'a BAL'da başarılar dileyen Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Bilecik 1. Amatör Lig 2017-2018 ve 208-2019 futbol sezonun şampiyonu 1308 Osmaneli Belediye Sporumuz.2019-2020 futbol sezonu şampiyonu kardeş takımımız Bayırköyspor'u kutluyor, BAL'da başarılar diliyorum. Kardeş takımımızın BAL'da kalıcı olması için Bayırköysporun 1308 Osmaneli Belediye Spor kadrosuyla tek bir takım olarak düşünüldüğünde, mükemmel bir sporcu kadrosu oluşuyor. Bayırköyspor ile her türlü işbirliğini yapacak 1308 Osmaneli Belediye Spor müthiş altyapısı ve özellikle 16-19 yaş arası genç takımlarıyla tüm sporcularını Bayırköyspor'a verse bile yine Bilecik 1.Amatör Liginde şampiyonluğa oynayacak güce sahip. Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman kardeşime destek için hazırız. Osmaneli olarak hedeflerimiz ve önceliğimiz Osmaneli'ni sporda kamp merkezi yapmak, çok beğenilen mevcut tesislerimize yeni tesisler ilave etmektir. Değerli hocalarımızla yeni spor branşları açmak,futbolda her yaş grubunda büyük ve bilimsel alt yapımızı geliştirmek, geleneksel Türk sporlarında önemli bir merkez olmaktır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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