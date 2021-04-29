Başkan Şahin, Karadeniz bölge odaları toplantısına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Başkan Şahin, Karadeniz bölge odaları toplantısına katıldı

Başkan Şahin, Karadeniz bölge odaları toplantısına katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen TOBB Karadeniz ve İç Anadolu Oda ve Borsaları Ortak İstişare toplantısına katılım sağladı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen TOBB Karadeniz ve İç Anadolu Oda ve Borsaları Ortak İstişare toplantısına katılım sağladı.

Bölgelerde oda ve borsa başkanlarının üyelerden gelen sorun ve talepleri dile getirdiği toplantıda konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin; özellikle tam kapanma süreci dolayısıyla ciddi ciro kaybı yaşayacak olan esnafların kamu tarafından desteklenmesi, yapılandırma ve kredi taksitlerinin ötelenmesi, tam kapanma süreci sonunda esnafın işlerine devam edebilmesi, yeniden hayata dönebilmesi için yeni teşvik ve nakdi desteklerin hazırlanması, kamu alacaklarının ötelenmesi veya affedilmesi konularını gündeme getirdi.

Yaklaşık 200 odanın katılım sağladığı toplantıda söz alan Oda ve Borsa Başkanlarının taleplerini tek tek not alan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, hazırladıkları raporla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir toplantı gerçekleştireceklerini ve bu toplantıda iş dünyasının beklentilerine karşılık arayacaklarını ifade etti. - DÜZCE

Başkan Şahin, Karadeniz bölge odaları toplantısına katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı
Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı
Karadeniz'de heyecanlandıran keşif
Karadeniz'de heyecanlandıran keşif
Vicdansızlığın böylesi! Korkunç intihar olayını film izler gibi izleyip telefonla kaydettiler
Vicdansızlığın böylesi! Korkunç intihar olayını film izler gibi izleyip telefonla kaydettiler

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Engin Altay Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Adnan Menderes
Magazin Müge Anlı Burak Sergen Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Diego Aykut Kocaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Şahin, Karadeniz bölge odaları toplantısına katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 15:03:33. #1.16#

title