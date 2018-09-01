Başkan Şahin: "Kangren Olmuş Yaraya Neşteri Vuracağız"

Kentsel dönüşüm ile ilgili çalışmaların nihayete erdirilmesi için her türlü çalışmayı yaptıklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Kentsel dönüşüm bekleyen mahallelerimiz var. Adeta kangren haline gelmiş bir sorun bu. İnşallah neşteri vuracağız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, İlkadım ilçesine bağlı Fatih Mahallesi sakinleri ile Fatih Parkı'nda bir araya geldi. Mahalle sakinleri tarafından büyük bir sevgi gösterisi ile karşılanan Başkan Şahin, vatandaşların tek tek sorularını cevapladı. Mahalledeki imar sorununun çözümü için her çalışmanın yapıldığını ve ortak akılla birlikte kentsel dönüşüm bekleyen mahallelerin sorunlarının çözüme kavuşturulacağını söyledi.

"Kentsel dönüşüm için her çalışmayı yapacağız"

Başkan Şahin, "Fatih Mahallesi'nin sıkıntılarını yakından biliyoruz. Sorunları yerinde istişare yaparak çözüme kavuşturmak için bu akşam burada sizlerle bir araya geldik. Fatih Mahallesi dışında Anadolu, Zeytinlik ve Kadıköy Mahallelerimizin hepsinin kentsel dönüşüm istediklerini biliyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanımızın Samsun ziyaretinde bu sorunları tek tek kendisine ilettik. İnşallah bu işi sonuçlandıracağız" ifadelerini kullandı.

"Kangren yaraya neşteri vuracağız"

Mahalle halkının taleplerini her zaman ön planda tuttuklarını da belirten Şahin, "Ben yaptım oldu mantığı ile değil istişare ile yapacağız. Ortak akıl çok önemli. Yoksa ben yaptım oldu mantığı ile sonuç alamayız. Devletimizin desteği, bizim de çalışmalarımız sonucu bu işi nihayete erdireceğiz. Siz vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ilgili bakanlıklarımızla görüşerek kangren hale gelmiş bu yaraya inşallah neşter vuracağız" diye konuştu. - SAMSUN