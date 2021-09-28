Başkan Şahin, kanalizasyon ve altyapı projesini yerinde inceledi - Haberler
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Başkan Şahin, kanalizasyon ve altyapı projesini yerinde inceledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Başkan Şahin, kanalizasyon ve altyapı projesini yerinde inceledi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, kentte uzun yıllar altyapıdaki sorunlarını çözüme kavuşturacak olan 'Kanalizasyon ve Altyapı Projesi'nin çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, kentte uzun yıllar altyapıdaki sorunlarını çözüme kavuşturacak olan 'Kanalizasyon ve Altyapı Projesi'nin çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Bilecik Belediyesi tarafından 500 gün sürede bitmesi planlanan ve şehrin kanalizasyon ile yağmur suyu hatlarında oluşan sorunları giderecek 'Bilecik Kanalizasyon ve Altyapı Projesi'nin temel atma töreni öncesi çalışmanın geçeceği alanlarda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Proje hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Şahin, "Biliyorsunuz ki maalesef Bilecik, kent olarak şu ana kadar hak etmediği bir altyapıya sahipti. Kısa vadeli çözümlerle şehir esnafı ve vatandaşlar kendi haline bırakılmıştı. Göreve geldiğimizde ilk ele aldığımız konu Bilecik'e yakışır bir yağmur suyu altyapı çalışmasını uygulamaya koymak oldu. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın meyvelerini aldık. Bilecik'in kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını en güzel hale getireceğimiz projemizin temelini atmış olacağız. Şehrimiz ve halkımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. - BİLECİK

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Haber: Başkan Şahin, kanalizasyon ve altyapı projesini yerinde inceledi - Haberler
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