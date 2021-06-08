Başkan Şahin, kahraman şoförü cumhuriyet altınıyla ödüllendirdi
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Başkan Şahin, kahraman şoförü cumhuriyet altınıyla ödüllendirdi

Başkan Şahin, kahraman şoförü cumhuriyet altınıyla ödüllendirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yaklaşık 1 hafta önce otobüs içerisinde fenalaşan bir yolcuyu hastaneye yetiştirerek, hayatını kurtaran otobüs şoförü Mehmet Yılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi.

Yaklaşık 1 hafta önce otobüs içerisinde fenalaşan bir yolcuyu hastaneye yetiştirerek, hayatını kurtaran otobüs şoförü Mehmet Yılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaklaşık 1 hafta önce yolculuk sırasında fenalaşan bir yolcuyu hastaneye yetiştirerek, hayatını kurtaran otobüs şoförü Mehmet Yılmaz'ı misafir etti. Mehmet Yılmaz'la bir süre sohbet eden Şahin, duyarlı davranışı için kendisine teşekkür ederek cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.

"Küçücük bir hediye ile Mehmet'e ve ailesine teşekkür etmek istedik"

Duyarlı davranışından dolayı otobüs şoförü Mehmet Yılmaz'a teşekkür eden ve cumhuriyet altını hediye eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Hassasiyetinizden dolayı çok teşekkür ederiz. Ulaşım A.Ş'de bu işin başında olan herkese teşekkür ediyoruz. Aslında bu hediye canın söz konusu olduğu yerde hiçbir şey değil. Ama bizim örfümüz, geleneğimiz güzel bir iş yapılınca bunun mükafatlandırmaktır. Bunu örnek olarak göstermek lazım. Çam sakızı bir hediye bu, yoksa bunun hiçbir karşılığı yok. Küçücük bir hediye de olsa Mehmet'e ve ailesine hediye etmek istedik" diye konuştu. - GAZİANTEP

Başkan Şahin, kahraman şoförü cumhuriyet altınıyla ödüllendirdi
Başkan Şahin, kahraman şoförü cumhuriyet altınıyla ödüllendirdi
Başkan Şahin, kahraman şoförü cumhuriyet altınıyla ödüllendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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