Başkan Şahin: "İscehisar'ımızı her alanda tanıtacağız"
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Başkan Şahin: "İscehisar'ımızı her alanda tanıtacağız"

Başkan Şahin: 'İscehisar'ımızı her alanda tanıtacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Mahalli İdareler Komisyonu'na seçildi.

Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Mahalli İdareler Komisyonu'na seçildi.

Başkan Şahin beraberinde meclis üyesi Osman Çelebi ile birlikte, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Meclisinin İzmir de gerçekleştirilen mayıs ayı olağan genel kurul toplantısına katıldı. Birlik encümeninin yanı sıra birliğin Plan ve Bütçe Komisyonu, Mahalli İdareler Komisyonu, Sağlık Komisyonu, Çevre Komisyonu, Kültür ve Turizm Komisyonu, İmar Komisyonu, Kadın Fırsat Eşitliği Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Organik Tarım Komisyonu üyeleri yapılan oylama ile belirlendi. Oylama sonucu Başkan Şahin, 108 üyesi bulunan Kıyı Ege Belediyeler Birliği Mahalli İdareler Komisyon üyeliğine seçildi. Toplantıya katılan belediye başkanları ile sohbet eden Başkan Şahin, "Bölgemiz adına oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İscehisar'ımızı her alanda tanıtarak hak ettiği yerlere taşımak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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