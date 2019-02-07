Başkan Şahin, İşadamlarını Tosya'ya Yatırım Yapmaya Davet Etti

Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, Türkiye'nin kapı ihtiyacının yüzde 30'nun karşılandığı Tosya ilçesine işadamlarına yatırım yapma davetinde bulundu. Başkan Şahin, yatırım yapacak işadamlarını da gerekli kolaylığında sağlanacağını belirtti.

2009 yılında göreve gelen Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, görevde bulunduğu sürede yapılan hizmetleri değerlendirdi. Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, şehri imar ederken nesli ihmal etmemeye özen gösterdiklerini ifade ederek, "Tosya bilindiği gibi birinci derecede deprem bölgesinde. Eski yapı olan binaları yani okulları yeniliyoruz. Bu manada şu anda üç tane yıkılan okulumuz var. Peyderpey bunların ihaleleri yapılacak oluyor. Yüksek öğrenimi Tosya Meslek Yüksek Okulunu ve ikinci ek bina dört yıllık bir fakültenin uygulama alanı olacağını ikinci ek binayı yaklaşık 10 trilyonluk Tosyalı Hayırseverlerin katkılarıyla başlattık. Devletin yardımlarıyla bitirdik. Şu anda meslek yüksek okulu olarak devam ediyoruz ama bitirilen bu ek binada inşallah önümüzdeki eğitim, öğretim yılında dört yıllık sanayi ile uyumlu bir fakülte beklentimizi yetkililere bildirdik. Sayın rektörümüz bu konuda desteklerini esirgemiyor" dedi.

"Tosya'da kentsel dönüşüme ağırlık veriyoruz"

Tosya'da kentsel dönüşüme ağırlık verdiklerini söyleyen Başkan Şahin, "Bir taraftan okullar yenilenirken yeni okulların açılmasına Fen Lisesi, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Anadolu Liseleri gibi ve çıraklık eğitiminin daha aktif hale gelmesi gibi birçok konularda da eğitim faaliyetlerimiz devam ediyor. Öbür taraftan gençlere yönelik spor salonu, stadyumun yenilenmesi, sentetik halı sahanın yapılması, standartlara uygun bir tam donanımlı sentetik stadyumun yapılması spor kompleksi gibi birçok konularda yine bunların takibini yaparak belediye olarak bütün desteğimizi veriyoruz. Öbür taraftan Tosya'da kentsel dönüşüme ağırlık veriyoruz. Metruk binaların yıkımı buraların temizlenmesi çok sıkıntılı durumda olan alanların boşaltılarak rezerv alanlara taşınmasına son aşamaya geldik. Önümüzdeki süreçte hızlı bir şekilde bunları da sürdüreceğiz. Yeşil alanları hızla arttırıyoruz. Çok sayıda park, bahçe iyileştirdik şu anda bile on civarında yeni park çalışmalarımız bu süreçte devam ediyor. Mesire alanları geliştiriyoruz. Hemen ormandan talep ettiğimiz Hıdırlık Tepesinde alt yapıyı tamamladık. Resmi süreç tamamlandıktan sonra önümüzdeki süreçte Hıdırlık Tepesinde bir piknik alanı ve mesire alanı olarak rekreasyon alanı olarak düzenleyeceğiz. Yine ülkemizdeki birçok insanın bildiği Dipsizgöl Mesire Alanı Milli Parklardan belediyeye tahsisini talep ettik. Muhtemelen önümüzdeki günlerde sözleşmesini tamamlayarak burayı yöre turizmine kazandıracağız ve Kastamonu turizm destinasyonun da önemli bir süreç olacağını düşünüyoruz. Yerelde biz bütün bunları yaparken devletimizin, hükümetimizin yatırımlarını takip ediyoruz. Belediye olarak ilçe teşkilatımızla, milletvekillerimizle, il, ilçe teşkilatımızla sayın kaymakamımız, valimizle birlikte hükümetimiz nezdinde Tosya'ya yapılacak kamu yatırımlarının yoğun bir takibini yapıyoruz" diye konuştu.

"Tosya OSB'nin doluluk oranını yüzde 90'lara

Organize Sanayi Bölgesinde doluluk oranının yüzde 90'lara çıktığını belirten Başkan Şahin, "Buna bağlı olarak organize sanayimizi gerçekleştirdik. Bir taraftan iş adamlarımın katkıları diğer taraftan sanayi bakanlığımızın katkılarıyla 635 bin metrekarelik Tosya Organize Sanayi Bölgesini neredeyse yüzde doksanlara çıkardık. Buradaki üretim kapasitesini ve önümüzdeki dönemde bir milyon metre kare genişletme çalışmalarımız sürüyor. Öbür taraftan diğer sanayi bölgelerinde iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Kamu yatırımlarını takip ediyoruz. Tosya'mız da çok güzel bir devlet hastanemiz yine diyanet vakfının dört yüz kişilik kız öğrenci yurdu, sosyal güvenlik binası, huzur evi, okullar, kültür merkezi bu başlık altında sayabileceğimiz önemli yatırımlar D-100 üzerinde iki tane iki önemli kavşak var. Toplamda 100 milyona yakın bir maliyetle bu kavşakları inşallah 2019 bahar ve yaz aylarında tamamlanarak aydınlatması, peyzajı, ağaçlandırılması, levhalandırılması ve tüm donanımlarıyla beraber yeniden D-100 petek güzergahındaki sorunların ortadan kalkarak önemli bir ulaşım aksındaki bu sorunun çözülmesini bizde bekliyoruz doğrusu" dedi.

"100 milyon liralık yatırımla D-100 karayoluna yeni kavşaklar yapılıyor"

Tosya'da sorun haline gelen D-100 karayolunda iki kavşağın yaklaşık 100 milyon liralık bir yatırımla yeniden düzenlemesinin yapıldığını vurgulayan Başkan Şahin, şöyle konuştu: "Bununla beraber göletler Kösen Çayırı Göleti'nin yükseltilmesi, Çukurhan Göleti'nin ihalesinin yapılması, Akbük Göleti'nin ihalesinin yapılmış olması ve inşaatının başlamış olması. 1. Etap TOKİ'nin tamamlanmış yeni okulların yapılmış olması. İkinci etap 262 konutluk TOKİ'nin bitip hal sahiplerine teslim edilmiş olması da ayrıca kamu yatırımları kapsamında değerlendirilebilecek önemli yatırımlardan birisi. İnsanın olduğu her yerde sorunlar devam edecektir. Yeni dönemde yeni sorunlar yeni hizmetler olacaktır. ve bizde önümüzdeki süreçte Tosya-Kastamonu Küçük Ilgaz'dan geçen bu kısa yolun daha kullanımlı virajlardan kurtulmuş daha geniş daha donanımlı sıcak asfaltla, BSK ile uygulaması yapılmış bir yol haline getirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 3 proje üzerinde çalışılıyor. İnşallah gelecek süreçte bunun ihalesi edilerek inşaatının başlamasını hedefliyoruz. Yine Tosya'mızda D-100'deki kavşakların yapılmasıyla atıl duruma gelen Tosya Otogarının yeniden D-100 petek güzergahı üzerine çıkarılarak işlevsel bir duruma getirilmesi temel hedeflerimizden. Kentsel dönüşüm önemli bir süreç olarak Tosya'da mutlaka devam edecek. 3, 4. Etap TOKİ'lerde devam edecek. Soğuk hava deposu, tüp depolarının yenilenmesi başka bir bölgede yenilenmesi, organize sanayinin genişletilmesi, eski, vahşi çöplüklerin rehabilite edilmesi, modern bir mezbahanenin Tosya'ya kazandırılması kapalı yüzme havuzunun Tosya'da faaliyete geçirilmesi ve doğal gazın yüzde yüz alana yayılması ve imar alanlarının planlı bir şekilde genişletilmesi gibi çok önemli projelerimiz önümüzdeki süreçte devam edecek."

"İşadamlarımızı, Türkiye'nin yüzde 30 kapı ihtiyacının üretildiği Tosya'ya yatırıma bekliyoruz"

İşadamlarını Türkiye'nin yüzde 30 kapı ihtiyacının üretildiği Tosya'ya yatırım yapmaya davet ettiklerini belirten Başkan Şahin, "Türkiye'nin kapı üretim sanayinde Tosya yüzde 30'lara varan bir üretim kapasitesi ile önemli bir üretim merkezi. Tosya Organize Sanayi Bölgesi ve ağır sanayi bu sektörde çalışan iş adamlarımızın mutlaka Tosya'ya gelmelerini ve Tosyalı iş adamlarıyla görüşmelerini bekliyoruz, umut ediyoruz. Yine yatırım yapacak iş adamlarımızın da Tosya'da çok uygun arsaların organize sanayide parsellerinin olduğunu 1 milyon metrekare genişletileceğini ifade ediyoruz ve Tosya'ya davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ifade edilen Küçük Ilgaz'dan geçen Tosya-Kastamonu karayolumuzun bir an önce projelerinin bitip yapım ihalesine çıkılmasına ilgililerin, yetkililerin, bürokratlardan siyasetçilerimizde, milletvekillerimizin, teşkilatlarımızın desteğini bekliyoruz. Yine önümüzdeki süreçte Kastamonu turizminde önemli bir destinasyon merkezi olacağını düşündüğümüz Tosya'daki Dipsizgöl, Hıdırlık, Kösen Çayırı gibi alanlarda devletimizin, Sayın Valimizin ve kurumlarımızın, hükümetimizin desteklerini bekliyoruz" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA